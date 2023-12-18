新壽5招革命！魏寶生：2024定調「行動年」 全速前進

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

為使新光人壽得以順利接軌，董事長魏寶生今（18）日指出，將藉由5大改革，讓新壽這家老牌壽險徹底「轉骨」，他也希望外界不要用短時間的單一指標、增資等來判斷一間公司的好壞，因為「這樣太簡單了！」

魏寶生表示，公司經營是他的責任，希望新壽能夠藉由這個接軌的轉機進行改革，從投資、商品、精算、房地產活化，以及最重要的業務等5大方向改革，這也是他上任半年多以來一直在做的事。

接下來新壽也會跟多家國外資產管理公司合作，魏寶生舉例，法巴資產管理（BNP Paribas Asset Management）就來幫助新壽業務員賣投資型商品，M&G英卓投資管理過去輔導過其他保險公司接軌，而他8月就派人來協助新壽管理資產，再保險公司、保管銀行、國外證券、銀行等也都來幫忙，新壽也將持續強化CSM的累積，CSM賣得越多，未來轉型就會越單純。

魏寶生指出，這些國外有經驗的企業不只是幫新壽，以後也能幫台灣更多的保險業，台灣保險業現在是休戚與共，未來也要同舟共濟，因為都要面對2026年，所以這半年非常辛苦，將這些解決方案都找出來，明年4、5月將要再向主管機關提自主管理方案，將可以做到的寫進去，等2026年第一天就正式開張，「我最大的目的就是要將公司經營好，這是唯一的目的，也是我來新壽的目的。」

魏寶生強調，「新壽是一家老牌壽險，就是要藉這個機會轉型，我信心滿滿，因為我是啦啦隊，我們的同仁都很厲害，都默默做了很多事，RBC及增資當然很重要，但希望外界不要用短時間的單一指標來判斷一間公司的好壞，這樣太簡單了，現在就是做我該做的事，讓主管機關、大股東不要太擔心，改革需要時間，所以2023年是新壽整合年、調整年，2024年就是行動年，全速前進。」

新壽 保險

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