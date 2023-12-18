快訊

趙少康演講喊卡 成大學代會聲明指1事「無共識」：深感遺憾

公車煞車不及...騎士闖紅燈遭撞身亡 驚恐張開雙腳抵抗畫面嚇人

華南永昌證券自行研發「華南e指沖」App 七大亮點輕鬆掌握投資每秒鐘

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券立即下載「e指沖App」，享受全新投資體驗。(華南永昌證券/提供)
華南永昌證券立即下載「e指沖App」，享受全新投資體驗。(華南永昌證券/提供)

華南永昌證券自行研發「華南e指沖」App，12月18日正式公開發表。領先業界首創「雙視窗下單」，在同一視窗就能完成看盤、下單免切換，再結合「反向出清」的一鍵出清、大戶拆單功能，以及「閃電帳務」提供即時損益試算，為投資人帶來更強大的投資體驗，減少操作步驟，有效增加投資勝率及降低風險，輕鬆掌握投資每秒鐘！

近年隨著台灣股巿持續熱絡，投資人結構年輕化，台灣證券交易巿場的數位發展越來越先進。據證交所統計，我國證券交易之電子下單成交比重，今年已達八成以上。以華南永昌證券為例，電子下單比重占整體交易超過八成，而行動下單占比則已超過七成。數據顯示，行動下單是新世代交易模式的重點。因此掌握數位科技發展的優勢，創造出快速、好用，貼近客戶需求的交易工具，已成為現代證券商必備的發展目標。

華南永昌證券董事長黃進明表示：「交易市場要成功的三大關鍵：第一點累積自身的投資經驗；第二點嚴格遵守自己的投資紀律；第三點就是擁有快速且便利的交易工具。」華南永昌證券致力協助客戶建立正確的投資觀念，同時提供方便且快速的好用工具，持續開發新產品、優化新功能。七大亮點包含，反向出清、雙視窗下單、閃電帳務、專屬選股、資訊全開、診股即可拍、除權息專區等，眾多資訊與強大功能，讓您輕鬆下單方便又快速。

華南永昌證券過去提供客戶單一系統廠商所開發的手機App下單系統，功能上較無法突顯出差異化，因而由華南永昌證券的研發團隊，自行打造領先同業、最符合客戶需要的行動下單系統，在科技時代協助投資人因應突破性的數位發展以及提供更精緻細膩的服務，持續創新並與新世代接軌。

證券商 證交所

延伸閱讀

境外金融中心獲利直直落 全年恐失守20億美元大關

桃園民間企業回饋地方 捐贈桃消百萬救災油壓工具組

百萬假鈔誘偽證券員上當 他說擔任車手全是「這原因」

三類債券 投資良機到

相關新聞

四大因素考量 安聯人壽不會提出純網保申設

金管會開放純網保執照申設，但目前為止，提申請的業者仍掛零，外商安聯人壽總經理林順才今日受訪時提出安聯評估之後應不會提出申...

日圓明年匯價 國泰世華銀看130「利差已在收窄中」

國泰世華銀首席經濟學家林啟超今日分析日圓明年匯價走勢指出，2022年3月當時的匯價在110，若美國降息3至4碼，日圓會慢...

國泰世華首席經濟學家：美國明年降息 亞幣面臨熱錢流入、升值加劇壓力

美國明年降息，亞幣升值的壓力更大。國泰世華銀首席經濟學家林啟超今天表示，所有亞洲央行都會面臨這個問題，若沒有降息，就要承...

國泰世華銀首席經濟學家：央行明年是否降息 關鍵在台幣匯率

國泰世華銀首席經濟學家林啟超今日指出，明年台灣央行是否會跟進美國降息，「關鍵仍在台幣的匯率！」因為美國降4碼，但台灣未有...

國泰世華首席經濟學家：2024年美國降息3-4碼 估會在「這個月」啟動

國泰世華銀行（5835）首席經濟學家林啟超今（18）日分析，2024年全球經濟有望回溫，但回溫速度取決於三大指標，第一，...

法巴人壽首張分紅保單上市 繳費6年期70歲可投保

壽險業者因應2026年上路的IFRS 17（國際會計準則第17號公報）及國際保險資本標準（ICS）2.0版，帶來的增資壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。