群益證全台巡迴「2024全球投資論壇」獲投資人熱烈迴響

為提供投資人掌握2024年投資新方向，贏在起跑點，群益金鼎證券11月22日領先舉辦「2024畫龍點金 股市躍龍門 全球展望說明會」，爾後，群益證攜手群益投顧和國泰、統一、富邦投信及財經專家賴憲政、阮慕驊、股市隱者等人，在12月11~14日在高雄、台北、台中、台南、新竹舉辦五場「2024全球投資論壇」全台巡迴免費講座，分別從台股、海外股市及固定收益等方面深入剖析，時值美債利率大跌、美股大漲及資金回流新興市場帶動台股大幅反彈之際，每一場投資論壇獲得全台投資人熱情參與及響應，群益證以最領先、最快速度幫助投資人掌握龍年理財先機。

群益證全台巡迴「2024全球投資論壇」中，群益投顧總經理范振鴻針對充斥市場看空美國經濟及美國股市的空頭訛語，逐一擊破，推導出2024年美國經濟將迎來Goldilocks Economy(金髮女孩經濟)，即經濟不慍不火、溫和增長，通膨逐步降溫，就業市場穩定，在2024~2025年企業獲利兩位數增長的加持之下，預期2024年美股可望在大型科技股帶動下再創新高。美債也在升息見頂、未來可望降息情況下，走向多頭，建議投資人短期可以先鎖定短天期或兩年期殖利率較高的公債，賺取較高的固定收益，而後再將資金逐漸轉向中長期公債，因為若是聯準會如預期降息，將可以賺取更高的資本利得。

此外，美元不再獨強則有利資金回流新興股市，科技權重居高的台股為最大受惠市場之一，2024美台都有總統大選，從歷史經驗來看，通常選前三個月開始上漲，2023年第4季常常是台股作夢行情一直延續漲到2024年第1季。預估2024年1月大選後回檔測試低點，第2季止穩，隨後將迎來降息循環啟動、企業獲利將逐季轉強，帶動台股逐季緩漲。

參與投資講座的投信也看好日本及印度股市。在日股方面，美中大國對抗有助日本製造業發展，解封消費旅遊則有利服務業持續復甦，投資及消費穩健增長為看好日股之最大後盾；此外，受惠於美中角力下供應鏈重組的商機及人口紅利的長期內需動能，印度股市也是投資人不容錯過的投資焦點。

群益金鼎證券表示，除講座中專業的分析觀點外，群益金鼎證券今年更以『極速、極簡、極聰明』作為群益整體數位服務的戰略主軸，群益始終提供以人為本的貼心服務，如同甫獲亞洲企業商會（EnterpriseAsia）國際創新獎（International Innovation Awards）及2023數位創新獎的群益一戶通『CAPITAL Pay』，以消費者的角度出發，就像支付款項用各種Pay一樣 ，一鍵即可支付在群益交易的各種金融商品費用，達成「極簡」的目標。群益邀請所有投資人一起加入『極速、極簡、極聰明』的投資行列，在資本市場獲利致勝。群益金鼎證券預計12月29日假新北市政府5F 507會議廳將再舉辦講座。

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