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大家都衝進來買房了？房貸金額與人數創高 專家曝真相

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

近來房市買氣提升，根據金融聯合徵信中心資料顯示，今年7月個人房貸總金額突破10兆，達10.8兆，個人房貸總人數212萬1,884人，同步創下有統計來新高，不少網友詢問，「大家都衝進來借錢買房了嗎？」

元宏不動產值服務平台研究總監陳傑鳴表示，雖然近期貸款總金額與貸款人數都創新高，但與過去相較，人數方面其實增加幅度有限，主要還是因為房價漲太多，才導致貸款金額大幅攀升，而這也顯示目前買房的人都背了相當龐大的債務，其實是個隱憂。

陳傑鳴表示，資料也顯示，雖然貸款總人數創高，但與2012年、12年前的同期的210萬3,753人相較，其實只微幅增加1.8萬人、0.9%，近年房貸總人數都維持在200~212萬之間居多。

至於，近年個人房貸總金額從2012年7月的6.57兆，一路攀升到2023年7月的10.8兆，大增64%，主要還是因為房價不斷攀升的結果。

根據統計數據，今年7月台灣個人房貸平均房貸金額高達508.8萬，較2012年、12年前大增196.7萬，多增加了近兩百萬的負債，國人買房負擔確實有越來越重的趨勢。

陳傑鳴指出，政府為了幫助年輕人購屋，日前推出「新青年安心成家專案」以5年寬限期、40年房貸、最高貸款8成、利率還加碼補貼的方式，讓許多首購族趨之若鶩，以為買房很輕鬆。但這樣高額的負債，購屋者一旦面臨升息、房價下跌的等狀況，就會出狀況，很容易會出現負擔不起或是賣屋出現慘賠的狀況。

台灣個人房屋貸款狀況統計趨勢資料。資料來源／元宏不動產值服務平台
台灣個人房屋貸款狀況統計趨勢資料。資料來源／元宏不動產值服務平台

房貸 買房 房價

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