台幣強升 匯損成隱憂

外資今年以來未積極拉升對金控股持股比率，大多數金控股外資持股比率比去年低，顯示未來外資在降息趨勢下增持台股，加碼金控股空間不小。但投資人仍須留意基本面如新台幣強升對金控股的獲利影響。

法人表示，統計今年以來外資對金控股持股變化，顯示其對公股金控著墨較少，除兆豐金外資持股比高於去年，部分公股金控外資持股比低於去年底。

大型金控中，以富邦金為例，目前外資持股比較去年底少，由於富邦金為金控權值股，若外資未來持續加碼金控，屬於金控權值股的富邦金將會是外資回補標的之一。

除了外資有回補金控股空間，金控股也具有基本面題材。

美國一旦啟動降息循環，壽險、銀行等金控旗下子公司持有的外幣債券部位可望上漲，明年可沖回不少跌價損失。

降息有利股市、企業投資活動，銀行放款業務可望受惠。

法人提醒，美國升息到頂，美元強勢也將不再，新台幣轉強，對金融業匯損影響將是投資人要注意風險，像是上月新台幣急升，使得部分金控來不及做匯率避險，蒙受匯兌損失。

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