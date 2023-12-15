惠譽信評：大中華區展望「中性」 港澳台財政穩健

惠譽信評預期涵蓋大陸及港澳台地區的大中華區主權評級展望為「中性」，惠譽指出，雖外部需求不振、大陸房地產行業低迷等因素使大中華區經濟承壓，不過港澳台均保持穩健的財政及外部信貸緩衝，惠譽特別點出，台灣總統大選將左右兩岸緊張程度，不過應不至於上升至破壞經濟及政治穩定的程度。

惠譽預期，大陸明年經濟成長將由今年的略高於5%減少至4.6%，雖大陸政府可能透過財務政策給予企業支撐，但這將導致財政赤字持續攀升；房市方面，在持續蕭條帶來的壓力影響下，惠譽預期在購屋族消費情緒改善前，大陸政府放寬房貸及限購政策對房市復甦的幫助不大。

台灣方面，受益於全球科技週期即將好轉，惠譽預期台灣經濟前景樂觀，外部需求低迷及供應鏈去庫存的陰霾在未來幾季逐漸散去，台灣出口應會於明年轉強，未來面臨較大的風險為全球復甦狀況不如預期，以及科技週期復甦推遲。

針對明年即將展開的台灣總統大選，惠譽預估，無論由誰當選，兩岸對峙都不會上升至破壞台灣經濟和政治穩定的程度，不過民進黨當選短期內兩岸緊張局勢可能加劇，反之則可能恢復先前半官方對話的狀態。不過無論選舉結果如何，台灣主權評級最主要的支撐仍源於強勁的外部財政及審慎的財政政策。

而港澳明年展望也相對樂觀，惠譽表示，雖然經濟成長速度將稍稍放緩，由今年的3.2%降至3%，不過其接近GDP 30%的財務緩衝空間，讓香港財政狀況依然穩健；澳門則受惠於疫後觀光復甦，今年前11個月博弈業總收入達1,645億澳門元，相當於疫情前同期的61%。惠譽預期明年博弈總收入可達2019年的79.3%。

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