KPMG「海外資本研討會」 台商進入大陸市場需注意

KPMG今（15）日舉辦「海外資本市場研討會」，針對大陸資本市場進行討論，包括香港高居全球IPO集資總額榜首，大陸在當前的資本市場募資和股權投資中占比超過70%，以及A股資本市場助力經濟之發展。

KPMG畢馬威中國蘇州首席合夥人翁澄煒回顧了近兩年香港市場的現況與展望，提及香港過去14年有7年高居全球IPO集資總額榜首。今年2023年前3季有44家公司上市，募資總額為246億，處理間數量至2023年9月30日已有110家。再者，結合IPO現況介紹在消費、TMT以及醫療保健與生命科學的前三大行業的契機，其中生技公司仍是關注重點。企業若想在香港上市，必須先經過3至24個月的公開招募與準備，再經過1至3個月的詳細審核才得已聆訊和上市。

KPMG畢馬威中國華南區交易戰略與併購融資合夥人王威傑表示，台商近年來緩慢從大陸退出，光2021年，外資在大陸撤資的金額就達到人民幣兩兆，而這些資產約有91%由中資所接手。與此同時，大陸的國有資本在當前的資本市場募資和股權投資中，已經直接或間接的占比超過70%，導致未來台商與外資皆需考慮引入國資背景的合作夥伴。

KPMG畢馬威中國資本市場主管合夥人張晶晶指出，A股資本市場成立以來，特別自2018年11月科創板設立取得了巨大成就，而後到2023年2月全面實行股票發行註冊制。5年間A股IPO數量累計近兩千家，股市和債市規模均位居全球第二位。但受到827新政影響，將有限資金用於符合國家戰略，數量在2023年大量下滑。A股資本市場尤其助力於實體經濟轉型、高效賦能實體經濟發展，以及服務國家戰略方面的發展。

大陸資本市場是具有當地特色的多層次現代資本市場。主板、科創板、創業板、北交所差異化的板塊定位，全面覆蓋國之重器、科技創新、中小企業的融資需求。未來，該資本市場將大力推進投資端改革，承擔對新科技、新賽道、新市場的金融支持，加快培育新動能新優勢，進而更好的服務實體經濟的主要責任。

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