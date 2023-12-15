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元大證金獲惠譽信評「AA-(twn)」 展望「穩定」

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

元大證金日前獲得惠譽信評授予個別實力評等「AA-(twn)」，評等展望「穩定」，反映元大證金在國內市場作為元大金控集團內核心成員的地位以及彼此在管理層及營運上的高度整合，達到金控資源共享充分發揮綜效。

元大證金提供小型獨立券商融資券服務，惠譽信評表示，元大證金有助於集團加強台灣證券市場地位的關鍵角色，並協助集團在國內證券行業持續享有領先性的地位。

元大證金在金融科技發展表現亮眼，數位創新力獲經濟部工業局「智慧機械或5G系統投資抵減案」的專業肯定。線上開戶運用OCR光學字元辨識技術及RPA機器人自動化作業，快速完成開戶程序，方便長期投資想要活化股票資產再運用的投資人；投資人開戶完成後只要於活動截止日前透過「股票金好借」App即可享有指定標的借款30萬(含以上)、利率2.06 %(起)低利率之股票借款專案優惠，滿足投資人存股借金、生活成金的夢想。

元大金控 股票

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