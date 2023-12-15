楊金龍不鬆口降息 關鍵在物價

美國聯準會昨表態明年將降息三次，台灣的升息循環是否也跟著畫下句點？中央銀行昨召開理監事會議，會後記者會上央行總裁楊金龍並未鬆口，僅說「升息循環接近尾聲」，他強調「明年上半年基調還是緊縮」，未來要不要調整，「要看我們的通膨、他們（美國降息）的速度」。

楊金龍為何對降息不願鬆口？關鍵還是在物價。

美國的通膨率預估二○二五年才會到二％左右，央行昨天預測明年台灣消費者物價指數（ＣＰＩ）增幅是一點八九％，核心物價是一點八三％，看起來都低於二％。但是和台灣以往ＣＰＩ增幅在一％相比仍偏高，所以楊金龍對降息與否表示要「審慎思考」。

台灣物價之所以進入楊金龍口中的「新常態」，即維持在百分之一點五到二之間，主要是結構發生了變化。以往物價上漲起因於供給面不足，容易透過調整供給而恢復，但現在不同了，廠商庫存調整太慢，加上服務類價格的僵固性，使得物價難以壓抑。而央行貨幣政策是在管理需求面，而非供給面，造成這波通膨持續，各國央行因此要用很嚴厲的貨幣政策去控制物價。

正因通膨的特殊性，使得各國央行預測失準且困難。楊金龍舉美國為例，聯準會十一月初還說要升一碼（○點二五個百分點），明年降兩碼，現在不僅原本說的升一碼沒了，明年還要再降三碼，「才差一個月預測就差這麼多」。

台灣央行面對複雜經濟情勢，也是多次調整估值，對於台灣今年國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率從年初預估的二點五三％，一路下修到一點四％，保不了二；對ＣＰＩ估值則是反向節節上修，上修到二點四六％，遠超二％警戒值。

也難怪楊金龍說「央行要更謙虛面對市場」。從台灣立場看，目前沒有降息空間，除非美國明年降息速度快，造成資金大舉流進台灣，那就另當別論了。

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