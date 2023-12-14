國人刷卡消費熱全年探4.1兆大關 北富銀「坐四望三」

十月周年慶檔期、雙十連假、入帳天數較多、及9月底中秋連假刷卡額遞延等四大利多助攻，推升10月全台國人刷卡額達3714億元，前十月刷卡額已攀升到3兆4736億元，單月和前十月均同步刷新史上同期新高紀錄，全年有機會刷破4兆元大關。

國人刷卡額大增，有助提升各銀行手續費收入，也有助各銀行透過信用卡戶做其他理財等共同銷售，法人圈均看好各銀行2023年全年手續費收入動能。

金管會公布10月信用卡統計數字。銀行局主秘侯立洋說，10月刷卡額3714億元，月增16%、年增27%，主因是十月有百貨周年慶檔期、雙十連假、10月入帳天數也較9月多五天，加上9月底中秋連假刷卡額遞延等四大利多，導致簽帳金額增加。

若進一步以今年前10個月來看，僅2月因農曆年、4月因刷卡淡季這兩個月單月刷卡額低於3000億元外，其餘八個月份、單月刷卡額都超過3000億元，顯示今年國人刷卡消費熱度旺。

累計前十月國人刷卡額是3兆3714億元，年增22.7%，也改寫史上同期新高紀錄，市場預期11~12月有雙11購物、年底旅遊、聖誕假期等，全年有機會上探4.1兆元，再攀顛峰。

除刷卡額大增，前五大發卡行排名也出現大洗牌。在中信銀6月爆出單月衝破千億元的刷卡繳款，拿下上半年的刷卡王後，國泰世華銀位居老二緊追，老三是玉山銀，老四是台新銀、老五仍是北富銀。

8月北富銀Costco卡聯名卡正式上路，才兩個月效益大發威，推升北富銀前十月刷卡額攀升到3820.6億元、年增37%居前五大發卡行之冠，更以34億元之差踢走台新銀，拿下刷卡老四「坐四望三」，也再度扭轉前五大發卡行排名。

北富銀10月新增發卡11.7萬卡，較9月新增發卡13萬張略下滑，侯立洋說，主因是轉換Costco卡聯名卡已逐漸換發完畢；但北富銀10月新增停卡15.7萬張爆大量，則是因原日盛銀持卡人到期不換卡。

侯立洋解釋，北富銀4月合併日盛銀，有給半年轉換卡片的期間，10月可能是原日盛銀持卡人到期後未換成北富銀卡，導致當月停卡數增加。

玉山銀10月新發卡也有11.7萬張，侯立洋說，主因是有一張聯名卡合約到期停卡、玉山銀將其轉換成UBear卡。據玉山銀公告，玉山銀將在2024年一月結束全國電子聯名卡，並在10月提前換發UBear卡。

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