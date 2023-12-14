打造退休理財顧問團隊 凱基證券領先業界 RFA 取證率近8成
安心樂活的退休生活是許多人夢寐以求的目標，然而根據國發會推估，台灣將於2025年邁入超高齡社會，隨著人口結構迅速老化，退休理財規劃的重要性與日俱增。凱基證券為幫助客戶打造理想的退休生活，導入中華民國退休基金協會「退休理財規劃顧問（Retirement Financial Advisor, RFA）」證照認證專案，提升理財顧問的退休理財規劃專業能力，創下認證通過率近八成的佳績，大幅領先證券同業，更展現建立全方位財富管理團隊的決心。
凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，截至今年11月底測驗前，台灣證券業持有RFA證照總人數僅約不到10位，本次凱基證券共33位專業理財顧問參加RFA證照培訓課程，在今年測驗繳出了通過率近八成的亮眼成績，堅強的輔銷團隊持續精進實力，為的就是要帶給客戶最專業可靠的財富管理服務。
隨著國人平均壽命提升，退休期間跟著變長，意味著人們可能遇到退休金不足、不夠使用的窘境，淪為「長壽風險」的受害者，若要安心無虞地退休，勢必需要累積更多資金以應對長期的醫療照護、生活開銷及其他支出，因此「RFA退休理財規劃顧問證照」訓練課程內容廣泛，涵蓋了台灣退休制度環境、退休商品、資產配置、資產移轉、稅務規劃、退休目標與需求分析等，考試測驗更要求學員進行退休個案的實務分析，根據不同情境規劃出完善的退休理財方案，必須經過專業委員會認定後，方能正式獲得資格證照。
透過扎實的退休理財規劃培訓，凱基證券理財顧問能夠幫助客戶更了解當前「長壽風險」趨勢、退休金以及長期照護制度等，通盤知悉客戶退休需求後，提供更加完善的理財規劃，讓客戶可以穩步地踏在富足人生的路途上，安心無虞地期待幸福的退休生活。
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