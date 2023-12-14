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5,000戶中小ESG 新人 合庫引領議合減碳

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣碳權交易所董事長林修銘(左5)、合庫金控董事長董瑞斌(中)、合庫銀行董事長林衍茂(右5)、美商鄧白氏股份有限公司總經理高偉仁(左4)、美商鄧白氏股份有限公司數據長呂苑玲(左3)、天下雜誌股總監熊毅晰(右4)及天下雜誌股副總監龐志珮(右3)及合庫高階主管合影。圖／合庫銀行提供
台灣碳權交易所董事長林修銘(左5)、合庫金控董事長董瑞斌(中)、合庫銀行董事長林衍茂(右5)、美商鄧白氏股份有限公司總經理高偉仁(左4)、美商鄧白氏股份有限公司數據長呂苑玲(左3)、天下雜誌股總監熊毅晰(右4)及天下雜誌股副總監龐志珮(右3)及合庫高階主管合影。圖／合庫銀行提供

合庫銀行持續將核心授信業務結合ESG，在經過長達一年多的規劃及積極議合後，與全球最大商業數據庫公司美商鄧白氏公司Dun&Bradstreet合作，成功議合5,000家中小企業，並於12月13日邀集天下雜誌及臺灣碳權交易所見證，舉辦「中小企業永續好合-合庫與ESG的世紀海島婚禮」，成為台灣第一家完成5,000戶中小企業議合減碳的金融機構，另透過美商鄧白氏數據資料分析發現「本次參與的中小企業70% ESG表現優於其所屬產業之全球ESG平均」。

合庫銀行表示，ESG雖然是目前最火熱的綠色商機，卻也可能帶來轉型危機，以外銷為主的中小企業，在國際碳關稅及其配套措施的影響下，已無法置身事外。考量中小企業無明確法令規範、欠缺資源及缺乏方向，身為中小企業最強而有力後盾的合庫主動統籌各方資源，並透過客製化解決方案，協助中小企業及早因應、降低減碳風險與縮短陣痛期。

中小企業是合庫最重要的夥伴，為協助中小企業在此次全球供應鏈重整中，化解轉型危機並掌握綠色商機，合庫提供一站式服務滿足所有需求，推動中小企業進行組織型溫室氣體盤查及產品碳足跡，進而執行短中長期減碳計畫，確保外銷競爭力。

身為國內系統性重要銀行及台灣中小企業的龍頭銀行，合庫是臺灣第一家完成5,000戶中小企業議合減碳之金融機構，充分展現合庫對ESG議題之重視，而透過美商鄧白氏數據資料分析結果「本次參與的中小企業70%ESG表現優於其所屬產業之全球ESG平均」，再次證明合庫銀行是中小企業經營最好的領航員，引領客戶完成實質承諾減碳，並將ESG化為中小企業之增強型策略成長解決方案。合庫期待所有往來的中小企業，均能掌握這波商機，成為國際市場的A級供應鏈廠商，一起完成永續轉骨、邁向企業永續經營。

合庫 ESG

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