謝金河遭詐騙冒用 黃天牧：證期局已要求 Google 下架
財訊傳媒董事長謝金河發文痛批，自己遭詐騙集團冒名，稱已罹患肺癌末期，所以要告訴投資人明牌，氣得要求Google台灣總經理林雅芬鄭重處理這個事，否則提告。金管會主委黃天牧今（11）日指出，看到謝金河董事長被冒用，已經要求刑事局、Google下架，雖然過去已經做過，但後面不斷發生新的事件，證期局每天都會監督。
黃天牧指出，證期局透過自己管道了解關於謝金河董事長被冒用，已經要求刑事局、Google下架，也每天通知單位處理，最晚24小時內必須要下架，假設不下架，刑事局會要求改善。
黃天牧指出，金管會定期公布相關下架結果，但後面持續有新的詐騙發生，證期局有特定人員，每天都會定時檢視。
金管會最新統計，自今年4月10日啟動機制開始，截至11月30日，向金管會及證券周邊單位通報Google及Meta的投資詐騙廣告，來到1萬5,511件，以11月單月通報Google及Meta達4,491件最高，5月單月通報2,497件次之。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 比小7多！全台房仲逾8600家創新高 他曝「要小心了」
▪ 社區管理費「疫後暴漲45%」 他每月要繳5千元怨：太誇張
▪ 房價漲定了？ 建商曝原因：要有心理準備
▪ 父送兒1200萬宅 這招「神操作」免贈與稅、房地合一稅
▪ 他想搬回家省租金 眾人見1後果急勸「母湯」：無法接受
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言