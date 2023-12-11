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謝金河遭詐騙冒用 黃天牧：證期局已要求 Google 下架

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
謝金河說，詐騙集團透過YouTube製造乍看像是先探投資週刊頻道的節目，公開指稱他罹患肺癌末期，要告訴投資人賺錢的明牌。在YouTube點擊超過20萬，不得不對Google及YouTube提出嚴正抗議。圖／取自謝金河臉書
謝金河說，詐騙集團透過YouTube製造乍看像是先探投資週刊頻道的節目，公開指稱他罹患肺癌末期，要告訴投資人賺錢的明牌。在YouTube點擊超過20萬，不得不對Google及YouTube提出嚴正抗議。圖／取自謝金河臉書

財訊傳媒董事長謝金河發文痛批，自己遭詐騙集團冒名，稱已罹患肺癌末期，所以要告訴投資人明牌，氣得要求Google台灣總經理林雅芬鄭重處理這個事，否則提告。金管會主委黃天牧今（11）日指出，看到謝金河董事長被冒用，已經要求刑事局、Google下架，雖然過去已經做過，但後面不斷發生新的事件，證期局每天都會監督。

黃天牧指出，證期局透過自己管道了解關於謝金河董事長被冒用，已經要求刑事局、Google下架，也每天通知單位處理，最晚24小時內必須要下架，假設不下架，刑事局會要求改善。

黃天牧指出，金管會定期公布相關下架結果，但後面持續有新的詐騙發生，證期局有特定人員，每天都會定時檢視。

金管會最新統計，自今年4月10日啟動機制開始，截至11月30日，向金管會及證券周邊單位通報Google及Meta的投資詐騙廣告，來到1萬5,511件，以11月單月通報Google及Meta達4,491件最高，5月單月通報2,497件次之。

Google 謝金河

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