道瓊永續指數 玉山金連10年入選

二○二三年道瓊永續指數（DJSI）公布成分股，玉山金連續十年入選「道瓊永續新興市場指數」、八度入選「道瓊永續世界指數」，近年相關成績均排名在全球金融機構前百分之五，更已連續兩年取得前百分之一的傑出成績，不僅是台灣，也是亞洲金融業的最佳紀錄。

玉山金控董事長黃男州表示，一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略，玉山金控和玉山銀行將持續深耕永續，透過企業文化與人才培育，提升同仁永續思維，並接軌國際規範，精進企業營運與韌性管理，最重要的是攜手志同道合的夥伴，一同發揮正面影響力，一起打造一個更好的台灣。

二○二三年新增資訊透明度（Transparency and Reporting）、運輸管理（Fleet Management）項目，並針對供應鏈管理、生物多樣性、氣候策略及疫情後的人才保留等題問進行大幅度調整，而玉山今年仍在多項議題持續領先同業，包括風險管理、商業道德、政策影響力、資訊安全、溫室氣體排放、脫碳策略、人權維護及顧客滿意度等均名列前百分之一。

玉山金控指出，已將永續思維深化至日常業務運作，並將永續目標納入團隊績效考核，包括具體衡量透過金融及非金融服務來支持弱勢族群發展，打造多元、平等、包容的社會，這些都是參考DJSI新趨勢而持續精進的作為，透過有計畫、有系統、有紀律的行動，持續突破、追求卓越，打造具經營韌性的標竿企業。

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