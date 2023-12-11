道瓊永續指數 玉山金寫亞洲紀錄

2023年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）公布成分股，玉山金控連續十年入選「道瓊永續新興市場指數」、八度入選「道瓊永續世界指數」，近年相關成績均排名在全球金融機構前5%，更已連續兩年取得前1%的傑出成績，不僅是台灣、也是亞洲金融業的最佳紀錄。

象徵全球ESG最高榮譽的道瓊永續指數，是以環境、社會、治理三大框架，訂定25項重大主題、61項議題，根據不同產業進行問卷設計與綜合評分，每年都會因應國際趨勢、整體填答情形，調整題目內容及評分方法學。

2023年新增資訊透明度（Transparency and Reporting）、運輸管理（Fleet Management）項目，並針對供應鏈管理、生物多樣性、氣候策略及疫情後的人才保留等議題，進行大幅度的調整。受邀參與評比企業必須持續掌握永續趨勢，並即時強化內部永續管理措施，才能長期在DJSI評比中保持領先地位。

玉山金控今年在多項議題持續領先同業，包括風險管理、商業道德、政策影響力、資訊安全、溫室氣體排放、脫碳策略、人權維護及顧客滿意度等，均名列前1%。為瞭解及掌握國際發展趨勢，玉山金控透過專責的永續新隊形團隊，關注國際倡議組織動態，並積極參與國際會議，參考各項評鑑建議，精進與落實內部管理機制。

例如將永續思維深化至日常業務運作，並將永續目標納入團隊績效考核；具體衡量透過金融及非金融服務來支持弱勢族群發展，打造多元、平等、包容的社會。這些都是參考DJSI新趨勢而持續精進的作為，透過有計畫、有系統、有紀律的行動，持續突破、追求卓越，打造具經營韌性的標竿企業。

玉山金控董事長黃男州表示，一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略。玉山金控及玉山銀行將持續深耕永續，透過企業文化與人才培育，提升同仁永續思維，並接軌國際規範，精進企業營運與韌性管理，最重要的是攜手志同道合夥伴，一同發揮正面影響力，一起打造一個更好的台灣。

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