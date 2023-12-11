道瓊永續指數 玉山金寫亞洲紀錄
2023年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）公布成分股，玉山金控連續十年入選「道瓊永續新興市場指數」、八度入選「道瓊永續世界指數」，近年相關成績均排名在全球金融機構前5%，更已連續兩年取得前1%的傑出成績，不僅是台灣、也是亞洲金融業的最佳紀錄。
象徵全球ESG最高榮譽的道瓊永續指數，是以環境、社會、治理三大框架，訂定25項重大主題、61項議題，根據不同產業進行問卷設計與綜合評分，每年都會因應國際趨勢、整體填答情形，調整題目內容及評分方法學。
2023年新增資訊透明度（Transparency and Reporting）、運輸管理（Fleet Management）項目，並針對供應鏈管理、生物多樣性、氣候策略及疫情後的人才保留等議題，進行大幅度的調整。受邀參與評比企業必須持續掌握永續趨勢，並即時強化內部永續管理措施，才能長期在DJSI評比中保持領先地位。
玉山金控今年在多項議題持續領先同業，包括風險管理、商業道德、政策影響力、資訊安全、溫室氣體排放、脫碳策略、人權維護及顧客滿意度等，均名列前1%。為瞭解及掌握國際發展趨勢，玉山金控透過專責的永續新隊形團隊，關注國際倡議組織動態，並積極參與國際會議，參考各項評鑑建議，精進與落實內部管理機制。
例如將永續思維深化至日常業務運作，並將永續目標納入團隊績效考核；具體衡量透過金融及非金融服務來支持弱勢族群發展，打造多元、平等、包容的社會。這些都是參考DJSI新趨勢而持續精進的作為，透過有計畫、有系統、有紀律的行動，持續突破、追求卓越，打造具經營韌性的標竿企業。
玉山金控董事長黃男州表示，一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略。玉山金控及玉山銀行將持續深耕永續，透過企業文化與人才培育，提升同仁永續思維，並接軌國際規範，精進企業營運與韌性管理，最重要的是攜手志同道合夥伴，一同發揮正面影響力，一起打造一個更好的台灣。
▪ 比小7多！全台房仲逾8600家創新高 他曝「要小心了」
▪ 社區管理費「疫後暴漲45%」 他每月要繳5千元怨：太誇張
▪ 房價漲定了？ 建商曝原因：要有心理準備
▪ 父送兒1200萬宅 這招「神操作」免贈與稅、房地合一稅
▪ 他想搬回家省租金 眾人見1後果急勸「母湯」：無法接受
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言