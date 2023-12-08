「愛的樂章 永續珍藏」臺灣銀行公益活動 知性與感性回饋財富管理貴賓

臺灣銀行為落實企業社會責任，與富蘭克林投顧共同舉辦「愛的樂章 永續珍藏」公益活動暨投資理財說明會。這次的公益活動，除邀請蝦米視障人聲樂團外，還邀請到知名歌手許景淳及王婉倩演繹經典歌曲，以動人的歌聲與財富管理貴賓共同歡度愉快時光，並一起關懷社會弱勢，在悠揚動人的音樂旋律，及充滿愛心的氛圍中，享受了一個溫馨的音樂饗宴。

「蝦米視障人聲樂團」是全球第一個以視障者為成員的現代阿卡貝拉樂團，每一位團員透過用心的學習，自信地站在舞台上，以溫暖的心唱出生命之歌，照亮了每一個人的心靈。「蝦米視障人聲樂團」沒有伴奏、沒有樂器，全靠人聲譜出樂章，用真誠、動人的聲音傳遞生命樂章，希望能帶給許多仍默默在音樂之路上埋頭努力的視障者，一份鼓勵與支持的力量。

臺灣銀行開辦財富管理業務已近16年，同仁秉持誠信、關懷、效率及穩健的企業理念，並以客戶需求為最大考量，為客戶推介符合需求且適合的理財商品，受到客戶及各界多方的肯定，今年又榮獲財訊雙週刊2023財富管理大獎「最佳客戶推薦獎」及「最佳影音行銷獎」，該行財富管理團隊長期以來秉持以客為尊的經營理念，一路走來始終如一，協助客戶穩健累積財產，因而獲得客戶高度信賴。

近年來落實履踐企業社會責任已成為臺灣銀行經營發展相當重要一環，秉持著取之於社會，用之於社會理念，今年舉辦視障團體音樂會及理財講座，對社會永續發展盡一份心力，在傳達愛心之餘也協助財管貴賓掌握投資的脈動。

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