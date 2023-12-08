快訊

朱學恒酒後強吻卻不道歉、不認罪 鍾沛君哽咽批「造成我N度傷害」

賓大校長出席眾院反猶聽證會 金主要求辭職「否則撤31億捐款」

「愛的樂章 永續珍藏」臺灣銀行公益活動 知性與感性回饋財富管理貴賓

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
臺銀舉行「愛的樂章 永續珍藏」公益活動暨投資理財說明會。 臺銀／提供
臺銀舉行「愛的樂章 永續珍藏」公益活動暨投資理財說明會。 臺銀／提供

臺灣銀行為落實企業社會責任，與富蘭克林投顧共同舉辦「愛的樂章 永續珍藏」公益活動暨投資理財說明會。這次的公益活動，除邀請蝦米視障人聲樂團外，還邀請到知名歌手許景淳及王婉倩演繹經典歌曲，以動人的歌聲與財富管理貴賓共同歡度愉快時光，並一起關懷社會弱勢，在悠揚動人的音樂旋律，及充滿愛心的氛圍中，享受了一個溫馨的音樂饗宴。

「蝦米視障人聲樂團」是全球第一個以視障者為成員的現代阿卡貝拉樂團，每一位團員透過用心的學習，自信地站在舞台上，以溫暖的心唱出生命之歌，照亮了每一個人的心靈。「蝦米視障人聲樂團」沒有伴奏、沒有樂器，全靠人聲譜出樂章，用真誠、動人的聲音傳遞生命樂章，希望能帶給許多仍默默在音樂之路上埋頭努力的視障者，一份鼓勵與支持的力量。

臺灣銀行開辦財富管理業務已近16年，同仁秉持誠信、關懷、效率及穩健的企業理念，並以客戶需求為最大考量，為客戶推介符合需求且適合的理財商品，受到客戶及各界多方的肯定，今年又榮獲財訊雙週刊2023財富管理大獎「最佳客戶推薦獎」及「最佳影音行銷獎」，該行財富管理團隊長期以來秉持以客為尊的經營理念，一路走來始終如一，協助客戶穩健累積財產，因而獲得客戶高度信賴。

近年來落實履踐企業社會責任已成為臺灣銀行經營發展相當重要一環，秉持著取之於社會，用之於社會理念，今年舉辦視障團體音樂會及理財講座，對社會永續發展盡一份心力，在傳達愛心之餘也協助財管貴賓掌握投資的脈動。

視障 財富管理 臺灣銀行

延伸閱讀

謝京穎、書偉登記結婚時間出爐！重返八點檔被下禁欲令

為視障者製作「雙視繪本」 從讀物認識文化資產與價值

被趙少康緊貼全說了！林襄還原當天對話內容

被趙少康緊貼全說了！林襄還原當天對話內容

相關新聞

日圓0.21甜甜價拜了？匯銀：要看預警會不會實現

日圓在日本央行釋出對貨幣政策的最新說法後轉強，日圓匯價來到144日圓兌一美元價位，還不到一個月前，匯價還在150日圓兌一...

胡亦嘉多次槓上金管會 「這一罰」衝擊街口海外布局

街口創辦人胡亦嘉先前不服託付寶案遭金管會開罰，向行政法院提起訴訟，近期遭行政法院駁回，對此，胡亦嘉表示「被撤職的紀錄是一...

明年該戒美元定存？ 專家：3理由建議這樣投資

新台幣最近創新高，隨著升息循環將停止，甚至2024有機會迎向降息，不少人在問，美元會走弱嗎？現在專家認為，定存族可能要考慮戒掉美元定存了。

新台幣走升 有助外資歸隊、台股再攻

台股今（8）日經過最近幾天回檔整理後，股價出現反彈，在電子股引領下，指數反彈突破5日均線反壓，減緩均線下彎的壓力，不過，...

股匯雙漲 新台幣盤中升破2角 午盤升1.69角暫收31.36元

國內股匯市今（8）日齊漲，國內股市由台積電（2330）帶頭上漲，再加上美股收紅，上午最高來到17,465.35點；而匯市...

元大金再獲道瓊永續指數綜合金融組全球第一　並連續5年進入雙榜

象徵全球ESG最高榮譽的道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）評選結果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。