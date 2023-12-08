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台韓集保攜手交流 共擘創新發展契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所董事長林丙輝（右）與韓國集保公司董事長李淳豪Dr. Soonho Lee（臺灣集中保管結算所/提供）。
臺灣集中保管結算所董事長林丙輝（右）與韓國集保公司董事長李淳豪Dr. Soonho Lee（臺灣集中保管結算所/提供）。

為深化台、韓雙邊合作關係及促進創新業務發展，韓國集保公司董事長李淳豪Dr. Soonho Lee親率代表團，12月8日拜會臺灣集中保管結算所董事長林丙輝，雙方就最新業務發展及未來規劃進行深度交流，並就國際永續趨勢、科技數位潮流及市場潛在需求等面向，共同探討集保機構的發展策略及契機。

身為台、韓資本市場堅實的後台基礎設施，集保結算所與韓國集保公司向來交流密切情誼深厚，兩家機構除了同為亞太地區集保組織(Asia-pacific CSD Group, ACG)的執行委員會委員外，更分別擔任ACG投資人服務工作小組及新種業務工作小組的召集人，在ACG組織中扮演重要決策角色，共同推動亞太地區資本市場生態圈的繁榮發展。

林丙輝表示，集保結算所不斷與時俱進推動業務轉型與創新，並藉由與國外集保結算機構交流實務經驗，汲取第一手資訊與產業新知；此次韓國集保公司來訪，雙方互動熱絡，除交流近期業務推動成果，也分享未來發展願景，進一步強化雙邊合作契機。李淳豪Dr. Soonho Lee亦表示，兩家機構具有深厚夥伴情誼，在業務發展與服務創新上有許多共通點，期許拓展多元合作面向，持續深化友好關係。

為推動台灣市場接軌國際，集保結算所將持續掌握國際趨勢，與全球集保產業組織及機構密切交流，並分享集保e手掌握、股東e服務、基金平台、數位監理平台及ESG永續發展推動等成功經驗，實踐「創新」、「韌性」、「永續」及「普惠金融」的集保願景，積極協助市場永續發展，提升我國資本市場國際地位與全球能見度。

集保結算所 資本市場

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