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元大金再獲道瓊永續指數綜合金融組全球第一　並連續5年進入雙榜

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
元大金控再獲DJSI綜合金融組全球第一，連續5年蟬聯雙榜。圖/元大金控提供。
元大金控再獲DJSI綜合金融組全球第一，連續5年蟬聯雙榜。圖/元大金控提供。

象徵全球ESG最高榮譽的道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）評選結果於台北時間8日出爐，元大金控連續5年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜，從逾1萬3千家參與企業中脫穎而出，並於標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA）綜合金融組逾600家同業中再度獲得全球第一。

元大金說明，DJSI之所以為全球最具公信力的永續評比權威，在於它並非採報名制，而是主動邀請符合資格的公司進入評選，且CSA不僅自行蒐集企業的公開績效，還會要求受評公司填寫一份超過一百題的問卷，每年從ESG三大面相評價該企業永續發展能力，再評選出得分前10%企業，兼具深度與廣度。

元大金連續五年勝出，和元大金控五大子公司業種均衡發展，填答面向較單一業種的公司更為多元有關，以及總在國內制訂相關永續準則超前部署。由於DJSI每年的題組方向皆會調整，CSA也會持續納入各項新興國際永續標準，要維持連年不墜，必須精準掌握國際趨勢脈動，可見得元大超前部署的成效，包括多次領先同業導入、依循SASB等多項準則、標準，因此，今年與美國標普（S&P）、瑞銀集團（UBS）等業者同屬綜合金融組業別中，在強敵環伺的競爭下仍奪得第一。

在永續相關的內控管理上面，元大金已經完成的重點工作，包括已將氣候變遷風險納入既有風險管理流程控管，遵循氣候相關財務揭露（TCFD）框架，以風險與機會雙軌辨識相關議題，並領先導入IFRS「永續準則第S2號草案『氣候相關揭露』」準則精神，主動揭露年度氣候管理機制與成效，已充分體現集團將風險意識深植於組織文化中，並連續三年獲得CDP國際碳揭露計畫「A級」的最高成績，且連續五年位居領導等級(Leadership Level)，為國內金融業的最佳成績。

除了關注氣候變遷議題，響應國內2050淨零碳排目標，元大金也重視國際ESG人權趨勢，透過自評機制評估供應商的永續風險程度，提供精進建議，串聯集團資金中下游的力量，實踐永續理念。並且落實永續人才的培育，培養同仁具備ESG相關知識、法規辨識力和數據分析能力，應用於提供客戶投融資、理財、金流等各種服務。

元大金控 ESG

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