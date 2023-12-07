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電支業者跨境支付掀熱潮 5家電支機構獲金管會核准、1家申請中

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
電子支付已掀起跨境交易熱潮。圖／陽光基金會提供
電子支付已掀起跨境交易熱潮。圖／陽光基金會提供

電支業者跨境支付掀熱潮，5家電支機構獲金管會核准。金管會今日公布最新統計指出，包括歐付寶一卡通、悠遊卡、簡單付、街口等5家電支業者已獲金管會核准和境外機構合作，另外還有1家電支機構正向金管會申請中。金管會也表示，尚未加入共通掃碼支付的6家電支業者，「明年6月之前全部都會加入。」

金管會銀行局副局長林志吉指出，電支業者跨機構平台在轉帳功能上路快2年來，已有1400多萬筆，共730億元轉帳交易；此外，今年10月開放購物的功能，已有3家電支（歐付寶、橘子支、全盈支付）和37家使用台灣pay的金融機構已加入，至於其他來不及第一波加入的業者，林志吉說明，主要卡在系統排程、QR Code變更、特約店改規格有關等原因，其他包括街口支付全支付等6家電支機構，則在明年第二季（6月以前）之前上線。

對於電支業者的跨境支付熱潮，金管會表示，和境外國家的合作，主要以持有電子錢包到境外作支付為主，日本最多，新加坡、南韓也有，也包括泰國。

例如街口支付和PAYPAL的錢包支付合作即最有代表性，雙方已談好第一階段台灣的電子錢包可在對方特約店消費，下一階段則是對方進來；另外，街口還有和新加坡合作。

至於悠遊卡則是儲值卡的「電票合一」到琉球，是實體卡的支付，並非悠遊付錢包的支付；一卡通則是日韓泰都有合作，是和街口一樣用錢包支付的模式。財金公司亦有規畫要作共通掃碼支付的跨境支付。

林志吉也說明，在電支電票合一之後，已有電支機構陸續申請多項業務，此外，跨機構平台提供資金流通之外，專營電支機構來申請新電支條例相關業務，包括了提供紅利積點整合，代理收付，禮票券價金保管協助開發核銷等服務，尤其申請與境外電支機構合作的電支業者非常多。

依電支條例規定，一年的日平均額超過20億，就要申請電支的執照，林志吉說明，比較大的第三方支付業者，是否來申請成為電支機構，就要看日均量的大小。目前，有龐大用戶的line pay是否從第三方支付業者升格為電支業者，最受市場矚目，不過銀行局表示，業者自己有商業條件的判斷，經過銀行局對line pay的盤查，日均額的確尚未達到20億的門檻，所以尚沒有要來申請成為電支機構的必要性。

金管會 一卡通 電支條例 街口支付 歐付寶 全支付 LINE Pay

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