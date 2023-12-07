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三商美邦人壽捐血總袋數破五萬袋 捐款支持罕見病友

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
由三商美邦人壽行銷本部許健文副總(圖左)代表捐贈十萬元予財團法人罕見疾病基金會；楊永祥副執行長(圖右)感謝三商美邦人壽發揮回饋社會的良善精神。三商美邦人壽／提供
由三商美邦人壽行銷本部許健文副總(圖左)代表捐贈十萬元予財團法人罕見疾病基金會；楊永祥副執行長(圖右)感謝三商美邦人壽發揮回饋社會的良善精神。三商美邦人壽／提供

三商美邦人壽（2867）主辦的「三商有愛 熱血常在」捐血活動圓滿完成，2023年共舉辦八十三場次，全年度總計血袋數量超過六千一百袋，歷年累計捐血總袋數破五萬袋，該公司自從2017年起定期於全台六縣市舉辦捐血活動，長期鼓勵民眾共同響應捐血，為血庫存量盡份心力；為延伸正能量的循環，今年更擴大公益範疇，與財團法人罕見疾病基金會共同合作為捐血活動宣傳，並於日前捐款十萬元予財團法人罕見疾病基金會，進而幫助罕見疾病病友們，善盡企業社會責任，落實「取之社會，用之社會」之精神。

財團法人罕見疾病基金會楊永祥副執行長表示，很感謝三商美邦人壽發揮回饋社會的良善精神，主動關心罕見病友與家庭，也讓更多民眾關注與支持罕見病友，使病友感受到社會的愛與溫暖。

三商美邦人壽行銷本部副總經理許健文表示，罕見疾病病友是弱勢族群當中的弱勢，期望能發揮企業的影響力，凝聚大眾的力量，以實際行動一起加入扶持罕見病友們的行列，讓他們更有動力迎向未來的挑戰。

三商美邦人壽30年來秉持「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神，積極實踐SDGs聯合國永續發展目標，於11月底完成「公益30 寶特瓶傳愛助弱勢」寶特瓶大募集活動，今年12月將入校捐贈微型保險予慈濟大學與慈濟科技大學，幫助300餘位的弱勢學生安心就學；配合活動環保主軸，亦攜手慈濟基金會和大愛感恩科技一同捐贈偏鄉學童300份學用品，及用寶特瓶循環再製而成的環保織品，讓他們溫暖過冬，藉此也希望喚起民眾對社會上弱勢族群的關注與援助，讓SDGs從你我的日常做起，共同守護地球，讓大家有個安全永續未來。

捐血 三商美邦人壽 慈濟科技大學

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