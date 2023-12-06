國泰金攜國際指標性金融業者 於COP28場邊會議提加速氣候融資等觀點

國泰金控（2882）作為世界氣候基金會（WCF）全球首家策略夥伴，今年以東道主身分，於聯合國第28屆氣候峰會（COP28）主辦場邊會議，從亞洲代表性金融業者的觀點，探討如何加速氣候融資與潔淨能源轉型。國泰金控與WCF彼此肯定，於會中進一步簽署未來三年合作全球策略夥伴，繼續於未來共同推動更多具影響力跨領域合作。

國泰金控總經理李長庚表示，亞洲是世界上經濟成長最快速、同時也是碳排成長最快速的地區，但也是全球氣候脆弱性最高的地區之一。國泰身為亞洲金融業一員，致力媒合不同風險偏好的資金，打造公私協力的混合金融模式，希望資源能有效運用，並找出最適解決方案。

國泰金控投資長程淑芬及與會講者則表示，因應氣候融資與能源轉型，亞洲主要面臨燃煤電廠退役困難、資金分配不均，以及發展中國家債務問題等三大挑戰。因此除落實公正轉型外，完善的政策與更好的跨部門協調，包括政府的跨部門協調、公私合作、跨產業合作亦非常關鍵，才能為亞洲的低碳轉型打造出更健全的發展環境。

氣候融資對於加速低碳轉型至關重要；然而面對已迫在眉睫的氣候變遷議題，目前氣候融資的發展仍嫌緩慢，而金融機構又如何看待自身在氣候融資上扮演的角色、如何善用自身的資金影響力加速低碳轉型進程；過去的混合金融等創新模式，是否能成為金融機構未來加速發展氣候融資的信心。為此國泰金控特別邀請亞洲投資人氣候變遷聯盟（Asia Investor Group on Climate Change，AIGCC）總監Anjali Viswamohanan、日本生命資產管理公司（Nissay Asset Management Corporation）聯席首席投資官Tomoaki Fujii、淡馬錫（Temasek）永續與氣候變遷策略總監Franziska Zimmermann，以及荷蘭ILX Fund執行長Manfred Shepherds等人與會，共同探討如何在政策支持與外部挑戰下，加速實現能源轉型和永續綠色經濟。

李長庚表示，亞洲佔全球碳排約44%，是世界上經濟成長最快速，同時也是碳排成長最快速的地區。國泰金控身為亞洲金融業一員，早已耕耘氣候議題多年，並制定氣候策略與目標，將自己定位為價值鏈的賦能者，除承作台灣首件太陽能融資、 離岸風電融資，並承諾2050年金融資產與淨零碳排外，更在2022年成為亞洲第六家通過SBT目標審核的金融機構，也是台灣第一家RE100金融業會員。國泰將持續運用資金與金融服務，支持低碳產業發展，而倡議與議合即是國泰落實氣候行動重要核心的策略。

李長庚指出，國泰金控與WCF合作三年來，持續透過雙方協力加速氣候行動，也相當感謝WCF主席Jens Nielsen努力促成與利害關係人的合作，共同為全球永續做出有意義的貢獻。國泰為減輕氣候變遷帶來的衝擊，也將發揮金融影響力，讓資源能有效運用，並找出最適解決方案。

程淑芬及與會講者討論亞洲因應氣候變遷，將面臨燃煤電廠退役困難、資金分配不均，與發展中國家債務問題等三大挑戰，而氣候金融成長速度緩慢，這次COP28議題主軸圍繞著如何讓資金加速到位，支持新興市場的綠色轉型計劃。

Tomoaki Fujii觀察到許多年輕的燃煤電廠位於亞洲，提早退役可能導致投資損失，並引發工作機會的流失。這是一個艱難的政治決策，需要公正的轉型過渡，以確保勞工和社區不會受到過多的負面影響。

Manfred Shepherds也關注氣候資金分配不均，主要資金多流向可再生能源和低碳運輸，而相關的氣候減緩與調適資金目前極度依賴公部門，程淑芬認為，這也可能是亞洲的機會，混合型融資已經有相當多成功的案例可以參考，也有助於兼顧亞洲的低碳與公正轉型。

第三，至於如何協助新興市場成功得到氣候金融支持，程淑芬建議金融機構超越過去做投融資的習慣，願意刻意關心潛在投資機會，在初期透過開發銀行及公部門基金加強信用，除了投入資金之外也主動協助投資標的營運及資本規劃，就能增加更多值得投融資的標的。投資標的也需要協助媒合匹配風險屬性的資金提供者，才不會徒勞無功。程淑芬認為，協助資金需求方提升專案成熟度，加上公部門積極地吸引私部門資金，以提高資金利用效率，應該能大幅提升成功機會。

參與座談的專家也分享歐洲動員公私部門基金的實際案例、針對主要障礙與機會提出見解，Franziska分享淡馬錫投資機構協助低碳基金與氣候科技投資的經驗，也闡述在促進公私部門合作基金與新創的作為，Fujii也分享針對高碳排投資標的積極議合的作為。

最後，程淑芬認為，氣候變遷挑戰需要多方合作和協調，政府、金融機構、產業界和社會需要共同努力，在提出問題時也奉上具建設性的解決方案，借鏡全球成功的案例，有效推動亞洲地區的氣候金融與氣候行動。

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