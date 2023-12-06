群益證全台巡迴「2024全球投資論壇」 掌握龍年理財先機
群益金鼎證券（6005）日前舉辦「2024畫龍點金 股市躍龍門 全球展望說明會」，由群益投顧總經理范振鴻剖析全球經濟展望及台股投資趨勢，後續將攜手國泰、統一、富邦投信及財經專家賴憲政、阮慕驊、股市隱者等，陸續展開全台巡迴免費講座，助投資人掌握龍年理財先機。
群益證券表示，「2024全球投資論壇」全台巡迴講座主要集中於12月11日至14日間，於高雄、台北、台中、台南、新竹舉辦，另有新北場於12月29日舉辦，每場皆結合群益投顧、投信及財經專家的三方觀點，從台股、海外股市及固定收益方面，帶給投資人全方位的剖析。
針對美國2024年股匯債展望，群益投顧認為，未來美國經濟可能因長期高利率環境而有1到2季衰退，但這會使市場對聯準會未來降息預期更強，而美國人消費意願仍然積極，而製造業庫存去化告終和需求回溫意味著基本面逐漸轉佳，企業獲利預計逐漸進入上升循環，也能帶動美股震盪走高。
台灣明年股匯債部分，由於美台都有總統大選，群益投顧分析，從歷史經驗來看，通常選前三個月開始上漲，2023年第4季常常是台股作夢行情一直延續漲到2024年第1季。預估2024年1月大選後回檔測試低點，第2季止穩，隨後將迎來降息循環啟動、企業獲利將逐季轉強，帶動台股逐季緩漲。
除講座中專業的分析觀點外，群益證券今年更以「極速、極簡、極聰明」作為群益整體數位服務的戰略主軸，群益始終提供「以人為本的貼心服務」，如同甫獲2023數位創新獎的群益一戶通「CAPITAL Pay」， 以消費者的角度出發，就像支付款項用各種Pay一樣 ，一鍵即可支付在群益交易的各種金融商品費用，達成「極簡」的目標。
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