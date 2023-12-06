金管會明年金檢海外商辦不動產 曝險重點曝光

對於赴歐美地區金檢，金管會檢查局長張子浩今天表示，已去看當地商辦的實際情況，商辦跌價嚴重的地區，檢查局已觀察到，明年除了去檢視紐約之外，西部的分行如洛杉磯也是重點，此外，今年已先金檢了本國銀行位於洛杉磯和休士頓的分行，明年可能在美國再挑2家分行金檢。

金檢海外商辦等不動產授信，張子浩表示，大陸、新南向、歐美為金檢重點，今年主要在美國看了三家分行，主要在洛杉磯及休士頓，至於大陸地區，則去了香港，至於新南向則看了二個國家，先前已去越南、菲律賓、柬埔寨、新加坡等地，澳洲則是在去年已有金檢。

立委鍾佳濱除了歐美商辦風暴之外，也關心國內建築貸款集中度較高的問題，尤其包括日本、瑞典、澳洲、德國、英國、中國，都相繼發生建商破產倒閉潮，認為台灣情況也很危機，建議金管會做第三波不動產的專案金檢。

對於建融的放款集中度，銀行局長莊琇媛會後受訪表示，建融目前占全體的授信部位大約3成，已控管的家數大約有8、9家。對於國內不動產是否第三波專案金檢，張子浩表示，正在評估中，對於風險集中度過高的情況，主要以是否逼近銀行法第72條之2的上限為主要指標。

金管會主委黃天牧也表示，將會再向內政部溝通協調修改履約保證機制，不動產開發信託及價金信託，來維護預售屋購屋者的權益。

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