新青安發威 10月國銀不動產放款餘額創一年半新高
新青安再發威！金管會最新統計顯示，10月全體銀行的不動產放款增加1094億，單月增額創下111年4月（當時增額1171億），即去年5月以來的新高，比起建築貸款緩步增加，最主要仍是受到新青安貸款人氣爆棚帶來大量申貸熱潮，因此帶動整體不動產放款金額大幅增加。
金管會最新統計也顯示，10月周轉金較9月增加134億，對此金管會解讀，尤其相關需求在年底已更明顯浮現出來，企業在這方面接單及營運狀況亦都持續增加，使周轉金貸款已來到歷史新高。
台經院、主計處對於景氣的最新預期都顯示消費動能不斷升溫，銀行局副局長童政彰表示，周轉金需求受到年節需求影響而大舉攀高，的確呼應了預測機構對民間消費動能的預期。
童政彰分析，周轉金增加，和年底需求，包括百貨、零售、餐飲、旅宿業年底節慶活動所帶動的消費需求有關，周轉金放款總量也升高至總量為19兆1837億元，此外政府的疫後振興專案也有發揮相當的效果。
金管會統計顯示，截至112年10月底止，本國銀行放款總餘額為38兆1,430億元，較上月底增加1,346億元。
存款在10月則較9月增加3360億，目前國銀的總存款量已達54兆，童政彰亦分析主要理由有四：1、企業現增；2、處分投資部位年底獲利了結；3、年底的貨款收入；4、海外投資款的匯回。
至於企業投資連續三個月減少，童政彰認為，主要和企業對於包括海外市場在內的景氣研判有關，會使企業審慎觀望。
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