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12月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北5日電

台北股市今天下跌93.47點，收17328.01點。12月電子期收851.7點，下跌6.4點，逆價差1.72點；12月金融期收1694.6點，下跌6.6點，逆價差1.44點。

12月電子期以851.7點作收，下跌6.4點，成交745口。1月電子期以852點作收，下跌6.1點，成交7口。

電子現貨以853.42點作收，下跌6.08點；12月電子期貨與現貨相較，逆價差1.72點。

12月金融期以1694.6點作收，下跌6.6點，成交754口。1月金融期以1692.6點作收，下跌9.2點，成交4口。

金融現貨以1696.04點作收，下跌5.11點；12月金融期貨與現貨相較，逆價差1.44點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期

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12月電子期跌 金融期漲

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