快訊

成功大學電機館地下二樓失火冒煙 緊急疏散300師生

就在今天！ 「陳耀訓蛋黃酥」中午12:30開搶 官方提醒注意「6要點」

LINE群貼文退休護師遭訴獲判無罪 法院：檢調根本大砲打小鳥

受惠 AI 發展及偏重軟體服務的成長型基金 可望大放異彩

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
資料來源：Bloomberg，截至2023/10/30。美股為標普500指數，美國成長股為羅素1000增長股指數。統計期間為2013年11月~2022年10月每月底進場後表現。國泰投顧整理。過往績效不代表未來結果。
資料來源：Bloomberg，截至2023/10/30。美股為標普500指數，美國成長股為羅素1000增長股指數。統計期間為2013年11月~2022年10月每月底進場後表現。國泰投顧整理。過往績效不代表未來結果。

11月全球基金經理人調查顯示，市場預期經濟軟著陸或不著陸的機率高達74%，認為硬著陸的機率僅21%，經理人亦自2022年4月以來首度超配股票，因預期總體經濟展望穩健及利率可望下降。 近期美國 CPI 通膨年增率大幅放緩，強化「Fed 結束升息循環並將於明年中降息」的預期，若 Fed 升息循環結束，美債利率可望緩降並引領美股上揚。

■ 美股長期表現佳，美國成長股表現尤其突出

近10年美股上漲139%，表現優於其他區域國家型股市。國泰投顧統計，若於每月底進場買入美股，持有3個月、6個月及1年後的平均報酬分別為3.0%、5.9%及12.0%，其中投資於美國成長股表現尤其突出，近10年漲幅達222%，若於每月底進場3個月、6個月及1年後的平均報酬分別為3.4%、7.0%及14.9%，皆勝過整體美股表現。

AI熱潮持續，軟體領域將接棒硬體有更佳表現

AI產業包含發展晶片、硬體設備、軟體資料庫及建構AI所需的系統，而年初以來由於生成式AI的發展，使相關概念股大幅受惠。因AI運作所需要的龐大運算，與繪圖晶片運算方式非常接近，所以首先受惠的即為相關的繪圖晶片廠商及硬體設備商，而後續擴散到應用端，相關的軟體服務公司可望受惠更大。

根據統計，美國消費者每年在零售、雲端、廣告、餐飲外送及叫車平台等領域的總支出約7.5兆美元，其中線上支出卻僅有約2兆美元，線上滲透率約27%，市場預期剩餘的線下支出將逐步透過AI等新世代工具轉變為線上支出，故仍有逾七成約5.4兆美元的成長空間，使AI相關的軟體股可望受惠。

摩根士丹利美國增長基金布局著重軟體應用，多數持股受惠於AI發展

摩根士丹利美國增長基金持股約3成為軟體服務股，皆與AI應用有關，而基金持股約七成受惠於AI發展，多年來基金團隊持續從破壞式創新及軟體研究的角度關注AI領域的創新，基金所持有公司的部分產品已融入AI應用，預期將對業務產生積極正向的推動作用，如在零售領域布局 Shopify，在雲端領域布局 Cloudflare、Snowflake，在廣告領域布局 The Trade Desk，在餐飲外送領域布局 Doordash，在叫車平台領域布局Uber，皆可望受惠於線下支出轉為線上支出的趨勢轉變。

摩根士丹利美國增長基金布局美國具有破壞式創新題材以及長期競爭優勢的中大型新創及成熟企業，競爭優勢包含網路效應、強勢品牌、低成本的規模經濟、高轉換成本及智慧財產權等，未來3-5年可望有較高成長潛力，資本運用效率高且財務體質良好，較能應對不確定的市場狀況，投資人可分批單筆或定期定額布局，以掌握長期成長趨勢。

AI 布局 美股 摩根 晶片

延伸閱讀

美參議員致函商務部長 促將中國公安部鑑定中心重列黑名單

持續時間最長的外國滲透！美前大使被控當古巴間諜逾40年

美國貨物通縮捲土重來 家電、二手車等耐久財價格連五月下降

侯友宜稱賴清德是引戰者 蕭美琴：想用武力的在北京

相關新聞

胡亦嘉駁法院判決 回任街口董事

街口投信解職案日結果日前出爐，行政法院駁回街口創辦人胡亦嘉上訴，繼昨（4）日聲明將再度上訴後，今（5）日胡亦嘉再發聲明表...

95家金融投資機構嚴選 2024金龍年夯股出列！

2024《遠見》投資趨勢大調查出爐，獨家掌握95家金融投資機構對總體景氣和金融市場的第一手洞見！

新台幣午盤貶5分 暫收31.465元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.465元，貶5分，成交金額6.14億美元

受惠 AI 發展及偏重軟體服務的成長型基金 可望大放異彩

11月全球基金經理人調查顯示，市場預期經濟軟著陸或不著陸的機率高達74%，認為硬著陸的機率僅21%，經理人亦自2022年...

第一金投信：2024放眼寬鬆未來 三力資產入列配置

11月美、台金融市場再度華麗演出，美國道瓊指數創下今年新高，那斯達克指數、標普500指數則創下近15個月以來的最大單月漲...

群益證舉辦全台巡迴「2024全球投資論壇」掌握龍年理財先機

為了讓投資人掌握2024年投資新方向，贏在起跑點上，群益金鼎證券已於11月22日假台北茹曦酒店舉辦「2024畫龍點金 股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。