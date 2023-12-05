受惠 AI 發展及偏重軟體服務的成長型基金 可望大放異彩

11月全球基金經理人調查顯示，市場預期經濟軟著陸或不著陸的機率高達74%，認為硬著陸的機率僅21%，經理人亦自2022年4月以來首度超配股票，因預期總體經濟展望穩健及利率可望下降。 近期美國 CPI 通膨年增率大幅放緩，強化「Fed 結束升息循環並將於明年中降息」的預期，若 Fed 升息循環結束，美債利率可望緩降並引領美股上揚。

■ 美股長期表現佳，美國成長股表現尤其突出

近10年美股上漲139%，表現優於其他區域國家型股市。國泰投顧統計，若於每月底進場買入美股，持有3個月、6個月及1年後的平均報酬分別為3.0%、5.9%及12.0%，其中投資於美國成長股表現尤其突出，近10年漲幅達222%，若於每月底進場3個月、6個月及1年後的平均報酬分別為3.4%、7.0%及14.9%，皆勝過整體美股表現。

AI產業包含發展晶片、硬體設備、軟體資料庫及建構AI所需的系統，而年初以來由於生成式AI的發展，使相關概念股大幅受惠。因AI運作所需要的龐大運算，與繪圖晶片運算方式非常接近，所以首先受惠的即為相關的繪圖晶片廠商及硬體設備商，而後續擴散到應用端，相關的軟體服務公司可望受惠更大。

根據統計，美國消費者每年在零售、雲端、廣告、餐飲外送及叫車平台等領域的總支出約7.5兆美元，其中線上支出卻僅有約2兆美元，線上滲透率約27%，市場預期剩餘的線下支出將逐步透過AI等新世代工具轉變為線上支出，故仍有逾七成約5.4兆美元的成長空間，使AI相關的軟體股可望受惠。

■ 摩根士丹利美國增長基金布局著重軟體應用，多數持股受惠於AI發展

摩根士丹利美國增長基金持股約3成為軟體服務股，皆與AI應用有關，而基金持股約七成受惠於AI發展，多年來基金團隊持續從破壞式創新及軟體研究的角度關注AI領域的創新，基金所持有公司的部分產品已融入AI應用，預期將對業務產生積極正向的推動作用，如在零售領域布局 Shopify，在雲端領域布局 Cloudflare、Snowflake，在廣告領域布局 The Trade Desk，在餐飲外送領域布局 Doordash，在叫車平台領域布局Uber，皆可望受惠於線下支出轉為線上支出的趨勢轉變。

摩根士丹利美國增長基金布局美國具有破壞式創新題材以及長期競爭優勢的中大型新創及成熟企業，競爭優勢包含網路效應、強勢品牌、低成本的規模經濟、高轉換成本及智慧財產權等，未來3-5年可望有較高成長潛力，資本運用效率高且財務體質良好，較能應對不確定的市場狀況，投資人可分批單筆或定期定額布局，以掌握長期成長趨勢。

商品推薦