第一金投信：2024放眼寬鬆未來 三力資產入列配置

11月美、台金融市場再度華麗演出，美國道瓊指數創下今年新高，那斯達克指數、標普500指數則創下近15個月以來的最大單月漲幅，台股則在11月月吸引外資大幅買超達2,400億元，股價創8月以來的波段新高，市場對於股市的看好度大幅提升，債券市場也在殖利率大幅下滑，美債10年期殖利率已降至4.3%以下，帶動債券價格大幅反轉向上，第一金投信看好，2024年第1季高品質債券、公用事業資產的收益力，與多重資產的攻守力，同時也提醒投資人，掌握新科技成長循環與選舉受惠的股配資產衝刺力。

全球金融市場在快速經歷緊縮貨幣政策考驗後，2024年的全球金融環境正步入緊縮貨幣壓力測試期，金融體系將面臨穩定度大挑戰，同時也預期未來寬鬆的到來。第一金投信投資長曾志峰分析，留意高利率環境對全球經濟的壓力測試，市場已有共識2023年升息達高點，預期2024年第2季有醞釀降息循環可能性，留意選戰、戰爭將是最直接改變市場格局的力量，全球經濟循環分化不均，核心資產考量下檔保護強、收益穩，挑選多重資產、公用事業等防禦配置標的，衛星資產則持續瞄準新成長循環AI主題商機與選戰受惠股。

曾志峰指出，債券市場一旦進入降息循環，殖利率倒掛情形可望減緩，目前債券價格提前反應降息預期，曾志峰建議，2024年第1季債券投資採取槓鈴式策略，分別配置長、短天期債券，將有機會掌握降息行情，目前債券殖利率已陸續反應降息預期，債券信用利差推升投資等級債長期投資價值，一旦進入降息循環債券投資價值受惠利差挹注收益，不妨鎖定如百大企業A級公司債部位。

此外，藉由多重資產配置，挑選影響力投資優質標的，掌握攻守兼備優勢，亦可挑選防禦類型股票，如水電瓦斯公用事業股，近期全球投入減碳、淨零轉型投資，帶動龐大投資商機，不妨納入收益資產配置，享有潛在成長性與穩定現金流的投資機會。

全球經濟面臨潛在不確定性，美國及成熟市場股市維持平穩，第一季在積極型的股票部位上，留意AI主題仍為驅動股票市場主旋律，元月行情、選情挹注的政策受惠股，如台股核心戰略投資六大產業等，亦值得作為衛星資產配置部位。曾志峰說明，由於高利率及金融緊縮環境，直接衝擊民間消費與投資，並壓抑風險資產評價，目前股票評價多數處於10年平均之上，企業獲利仍有一定的下修風險。

相對仍較看好受惠投資題材驅動標的，像是AI相關投資應用，硬體設備走向軟體開發應用等，預期公司營運將受惠趨勢投資需求，獲利成長帶動股價表現，將有機會成為2024年新一波科技應用落實生活面的投資熱潮。曾志峰強調，隨時序進入年底，傳統股票市場旺季，交易熱度受到高利率影響，市場利多及利空消息對股價及市場波動影響將較為顯著，不過，長期資金佈局及投資組合調整，或將持續帶動股票資產多頭表現。

另外，曾志峰也提醒留意投資風險，1月台灣大選，接下來有美國、印度等地大選，有行情作多預期，也有政局不穩的潛在風險等；此外，俄烏戰爭、以哈衝突，加上區域衝突焦點如台海、南海、中東等地，政治動盪亦值得留意；中國大陸房產需求不振，即將在2024年進入償債高峰期，再融資、籌資困難，違約及重整等，大陸經濟成長持續減弱仍對全球復甦腳步帶來風險。

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