投信投顧產業下個40年 劉宗聖：秉持永續創新精神

投信投顧公會1日舉辦 「投信投顧產業40週年感恩晚會」，包括主管機關、歷任公會理事長以及超過200位業界先進，齊聚一堂，發願秉持「傳承」、「創變」、「永續」三大精神，攜手再創下一個輝煌40年。投信投顧公會理事長劉宗聖期許，台灣投信投顧產業的下一個40年，秉持「永續創新」的精神，立足台灣、胸懷亞洲、放眼全球。

這場「榮耀40感恩有你」晚會，聚焦點亮榮耀、感恩創變、永續高飛三大主軸，包含金管會主委黃天牧、證期局局長張振山、證交所董事長林修銘、櫃買中心董事長陳永誠，以及公會歷任前理事長許立慶、林弘立、杜純琛、張錫，都特別錄製祝賀影片，獻上深深祝福與勉勵。

黃天牧指出，投信投顧產業是國內發展金融資產管理業務的重要推手，截至2023年8月，台灣境內投信投顧業管理資產規模已突破9兆元大關，為我國資產管理市場創造佳績。在這產業發展40週年的重要時刻，也期許投信投顧產業在追求資產規模成長的同時，能持續重視誠信經營、落實普惠金融、推動金融創新、深化人才培育、發展永續金融等五大目標。

張振山表示，投信投顧產業發展多元商品滿足投資人需求、因應氣候變遷注重永續經營、深耕台灣市場培育資產管理人才、防範利益衝突增進大眾信心、宣導正確理財觀念強化金融消費者保護，正是未來促成投信投顧產業朝向健全經營及永續發展的關鍵課題。

林修銘提到，投信投顧產業為我國金融市場發展的重要推手，竭力設計及發行新商品，滿足不同年齡層及風險需求的投資人，為擴大台灣資本市場，落實普惠金融，深具貢獻。未來，證交所將攜手投信投顧業者及公會持續強化資本市場資安韌性，並推動數位轉型及ESG精進措施，以因應國際趨勢，為臺灣打造更數位友善且多元的資本市場。

陳永誠表示，隨著基金產品愈趨多元及國際化，投信投顧產業所管理的資產總規模不斷創新高，顯示出投信投顧產業在臺灣金融及資本市場扮演著十分重要的角色。櫃買中心也將持續攜手投信業者一起努力，期望投信投顧產業邁向下一個10年期間，能開創更廣闊、更璀璨的產業發展遠景，打造臺灣成為亞太資產管理中心。

投信投顧公會理事長劉宗聖在台上致詞時表示，台灣投信投顧產業，走過40年風華歲月，從草創、成長、成熟，到創新的每個階段，這一路走來並不容易，在此要特別感謝多年來始終不離不棄、致力提升台灣資產管理產業競爭力、不負投資人所託的業界先進、主管機關和周邊單位的共同努力，以及每一位在工作崗位上，戰戰兢兢、努力不懈的同業及所有從業人員。

本次40週年感恩晚會，特別設置「感恩儀式」，誠摯感謝主管機關並邀請投信投顧公會前理事長張錫 、非會員理監事及各委員會召集人代表群上台接受感恩謝禮。現場也發放LED蠟燭，讓在場嘉賓在燭光點點的燈海中，一起感恩這40年，攜手努力茁壯成長，繼續邁向未來榮耀。

晚會一開場，「點亮榮耀」先是由金鐘跨界小提琴演奏家康妮媚，演奏「四季紅 」、「高山青 」、 「歌劇魅影」拉開序幕；接著由來自玉山腳下的天籟歌聲、南投縣信義鄉希娜巴嵐國小合唱團帶來多首樸實真摯的傳統歌謠，帶出投信投顧產業這40年來的「感恩創變」，孩子們以清澈的歌聲吟唱著美妙合音，迴盪繚繞於耳，讓台下在場的貴賓聽得如癡如醉。

進入晚會最高潮「永續高飛」，擁有純淨溫暖嗓音的歌唱天后郭靜，也帶來「在樹上唱歌」、「心牆」、「下一個天亮」、「每一天都不同」等多首經典歌曲，將現場所有人的心緊緊凝聚在一起，為本次感恩晚會完美收尾。

商品推薦