永續金融論壇 6日登場

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導

經濟日報與元大金控將於6日共同舉辦「永續金融 永續投資論壇」，透過產官研針對永續金融議題，深入探討如何在公司營運裡融入ESG理念，論壇上也會分享元大金控是如何在永續金融的領域，提供承諾和創新，引領現今社會邁向更環保、更平等、更永續的未來。

金融永續議題成為未來金融業發展的顯學，金管會從2017年發布「綠色金融行動方案1.0」，到去年發布「綠色金融行動方案3.0」，從過去鼓勵金融機構對綠能產業的投融資，到現在已經精進到整合金融資源，支持淨零轉型，更在去年成立「永續金融先行者聯盟」。

第一屆永續金融先行者聯盟11月公布成績單，去年五大金控綠色採購金額近15億元，較2021年成長67%；透過投融資投入前瞻戰略經濟及2050淨零排碳關鍵戰略產業總金額更逾5,800億元，較2021年成長24%。

本論壇將由三大領域專家發表專題演講，第一場由元大金控主講，以「建構永續金融生態圈」為題，就金融業如何建構永續生態圈，分享實務經驗。

第二場專題演講主講人為會計研究發展基金會董事長王怡心，以會計專業發表演講，講題為「企業永續揭露的必要與必須」；最後一場則由BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛分享多年輔導企業轉型的實戰經驗，講題為「企業碳盤查的轉機與商機」。

下午場將有兩場專題座談，主題分別是「永續ESG投資新趨勢」及「企業低碳轉型的自助與他助」，集結各領域的專家，鎖定投資及轉型議題，腦力激盪，凝聚共識。在不斷變化的全球經濟環境中，永續發展已經成為金融界的主要關注焦點。

轉機 英國

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