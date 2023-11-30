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中國人壽推出長照險 商品主打四特色

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中國人壽建議年輕族群及早建立運動習慣，同時也可善用健走外溢長照保單。圖／中壽提供
中國人壽建議年輕族群及早建立運動習慣，同時也可善用健走外溢長照保單。圖／中壽提供

現代人三餐老是在外，忙碌的生活與工作環境，導致壓力指數普遍偏高，飲食作息不正常，使得心血管、癌症、失智等疾病日趨年輕化，對此，中國人壽建議年輕族群及早建立運動習慣，同時也可善用健走外溢長照保單

中壽「溢享增心長期照顧終身保險」外溢長照保單，有四項特色，包含：1、長期照顧一次保險金和完全失能一次保險金給付；2、長期照顧分期保險金及完全失能分期保險金；3、合計最高給付18次、分期保險金係數依不同給付次數而有不同（最高達1.2）；4、豁免保險費機制。

中壽建議，趁年輕預先規劃未來可能需要的開銷，也藉此養成規律的健走習慣，還可享健康、省保費，一兼二顧。

以25歲的汪先生為例，他希望趁剛出社會就能同步為自己做好妥善保障規劃，選擇投保「溢享增心長期照顧終身保險」，繳費20年期，保險金額新台幣3萬元，首年表定年繳保險費38,040元。

假設汪先生不幸經診斷確定符合長期照顧狀態或完全失能及條款約定條件，將可達到以下的給付，包括：1、除了可獲得長期照顧一次保險金或完全失能一次保險金18萬元；2、若持續符合長期照顧狀態或完全失能及條款約定條件，還能享有長期照顧分期保險金或完全失能分期保險金；3、第1~5次每年分期給付保險金36萬元、第6~10次每年分期給付保險金39.6萬元、第11~18次每年分期給付保險金43.2萬元；4、於契約有效期間內，「長期照顧分期保險金」與「完全失能分期保險金」合計最多累計給付18次，一次及分期給付保險金合計最高可達741.6萬元，用可預估的保費預防不可預估的長照支出，用這份實質保障，減輕長期照顧為自己和家人帶來的經濟和身心負擔。

另外，該保單也將保險與自主健康管理結合，以不同年齡的男性投保保額3萬元，採月繳保費繳20年期為例，若投保繳費期間同步綁定「中壽i 生活」APP，每周定期登入上傳有效步數且年年達標第三級（平均步數達7,500步以上），還可再享最高5%健康促進續期保險費折減。

其中，25歲投保保費折減後每月月繳3,181元、35歲投保每月月繳為4,053元、45歲每月月繳為5,560元。

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