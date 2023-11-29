聖誕也能碳中和！台新金12月1日點燈起跑 限定優惠一次看

一年一度經典的「台新金控聖誕祭」即將於12月1日下午5時於台北仁愛圓環的台新金控大樓點燈啟動，今年以「幸福起飛」為主題，以熱氣球冉冉升空意象打造超大型夢幻燈飾，祝福大家的夢想及規劃都能幸福起飛，還有高15公尺LED聖誕樹、吸睛裝飾及互動遊戲，一定能讓大家留下難忘有趣的紀念。此外，台新金控更自主針對聖誕祭進行碳盤查並購買足夠的碳權抵銷碳排量，為民眾打造全台第一個碳中和聖誕祭，快樂享受過節氛圍時，也持續愛護地球，認真永續。

迎接聖誕節，全台重要地標紛紛架起聖誕裝飾爭艷，台新金控也連續第十一年在總部大樓打造超吸睛聖誕場景。台新金控總經理林維俊表示，為響應聯合國2050淨零排放目標，台新秉持「認真‧永續」精神，全力響應政策推動永續金融，並以實際行動使用綠電並力行節能減碳。今年更首度盤點聖誕祭活動期間碳排放量，進行詳細測量和評估，為減少碳排放，架設裝飾時減少一次性拋棄素材，重複利用過往鐵件創新變化，全LED的永續聖誕樹，燈具耐用度更久更省電，裝置材料亦特地選用環境友善材質。此外，更主動購買碳權，進行碳中和，成為全台第一個碳中和聖誕祭活動。

此次「台新金控聖誕祭」將以「幸福起飛」為裝飾主題，於金控大樓牆面搭起大型立體熱氣球燈飾，祝福疫情趨緩後，大家都能自由實現想完成的計畫與心願。金控大樓旁的人行道上，也將打造多種大型聖誕裝飾，讓民眾盡情拍照打卡。一旁的聖誕光廊，除了有適合闔家大小的有趣影子互動投影遊戲，還能參加線上線下同步展開的「幸福起飛，心願熱氣球」活動，透過觸控螢幕創作屬於自己的熱氣球，並許下個人心願上傳，完成指定任務更有機會抽中全新iPhone15等大獎，為2023年劃下美好句點。

推薦民眾逛完仁愛圓環，還可到台北市信義區空橋走走。台新金控今年持續受邀參與台北市政府主辦的「繽紛耶誕玩台北」活動，為唯一進駐佈置的金融業者，邀請大家現場漫步台新打造的金色絢爛聖誕隧道。為民眾增添快樂聖誕氛圍，配合12月1日起台新聖誕祭開跑，台新銀行也串聯全家便利商店、新光三越台北信義新天地、雅室牛排、王品集團指定餐廳、雄獅旅遊等超過30家品牌，祭出刷台新卡享好康的聖誕限定優惠，更針對今年成軍的T1台北台新戰神籃球隊，推出刷台新卡購票享最高5折的超值優惠，眾多優惠也都集結在Richart Life APP中，讓民眾一鍵領取方便使用，各家活動期間及辦法請洽台新官網或Richart Life App優惠券。另外還有聖誕祭信貸快閃，12月18日至25日線上申請享新台幣1,225元手續費優惠，民眾線上體驗信貸試算還可參加12月聖誕加碼抽獎，可抽包含LINE POINTS等多重獎項。

商品推薦