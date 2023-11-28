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兆豐金擴大持股信託 近三千員工明年加薪1.2萬元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐金控董事會通過集團版員工持股信託。圖為兆豐金控總部大樓。兆豐金控／提供
兆豐金控董事會通過集團版員工持股信託。圖為兆豐金控總部大樓。兆豐金控／提供

為增進集團員工向心力，繼率先宣布董事會通過集團調薪4.5%後，兆豐金控（2886）再於今天董事會通過擴大實施「員工持股信託」至集團子公司，除原先已開辦的兆豐金控與兆豐銀行外，本次通過旗下證券、票券、產險、投信及資產管理等多家子公司員工，均享有員工持股信託福利政策，新增受惠員工近2,800名，協助員工提早規劃退休生活，營造對公司的歸屬感。

在主管機關金管會及大股東財政部積極支持及推動下，兆豐金控再次以公股領頭羊之姿，擴大辦理集團員工持股信託，增進員工福利。兆豐金董事長雷仲達表示，兆豐金控一直以來不論是在獲利或各項業務表現上，均位居公股金控及同業前茅，這個功勞是集團每一份子所貢獻，站在大家長的立場，應盡可能讓集團的每一位同仁享受全方位的照顧及福利措施，因此要求金控母公司就員工持股信託的效益、成本及對股權結構變化等因素審慎評估後，加速規劃集團員工持股信託。

雷仲達表示，本次擴大實施「員工持股信託」至集團所屬子公司，特別感謝財政部大力支持，等同每年為員工加薪1.2萬元，也希望藉此鼓勵員工長期儲蓄規劃未來退休生活、實現人生價值。此外，為提前讓員工喜領春節大紅包，也要求各子公司加速開辦，預計可提前於明年1月底前完成。

兆豐金控未來將持續落實員工照護、增進員工福利，有效連結員工福利與企業績效，期以吸引優秀關鍵人力並提升員工留任穩定度，與員工共榮共好暨持續打造和諧勞資關係，以實現幸福企業的永續經營願景。

兆豐金控 財政部 退休

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