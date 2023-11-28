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柏瑞投信董座楊智雅將退休 由亞太區執行長Kirk Sweeney接任

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
柏瑞投信董事長楊智雅。 圖／柏瑞投信提供
柏瑞投信董事長楊智雅。 圖／柏瑞投信提供

柏瑞台灣董事長楊智雅女士（Ann Yang）在今年3月分享她計劃退休並卸任台灣執行長一職的消息，隨後由董俊男（Samuel Tung）接任為柏瑞台灣執行長的職務。而今，作為管理層傳承的下一步，楊智雅將於年底卸任柏瑞台灣董事長的職務。

隨著楊智雅退休，在獲得主管機關核准後，亞太區執行長Kirk Sweeney先生將會兼任柏瑞台灣董事長的職務。Sweeney先生於2022年加入柏瑞投資，擔任亞太區執行長，負責制定和管理該地區的增長策略和主要策略關係。

Sweeney自1982年起一直在金融服務行業工作，為多家傳統和另類資產公司擴展業務。他在亞太區的金融行業工作30多年，占其職業生涯的大部分時間，期間曾擔任ExodusPoint及Millennium Partners的亞洲區執行長職務。在此之前，曾在巴克萊銀行、野村證券及雷曼兄弟公司擔任多個領導職位，涵蓋投資銀行及固定收益銷售等多個領域。Sweeney的初期事業發展圍繞股票投資，並在超過14年的時間裡擔任各種職務，包括股票投資組合經理、國際股票研究分析師和股票研究總監。

柏瑞表示，柏瑞集團的優勢之一是擁有深且廣的專業人才資源，以及長期紀律的方式，為高層專業人員作好準備，以在合適的時間晉升並肩負起管理層職務。董俊男一直是台灣業務重要的一員，為集團的成長和成功貢獻良多。自十年前加入柏瑞台灣以來，在最近四年出任總經理一職，負責監督台灣整體業務的營運，並建立台灣的機構投資銷售團隊，幫助公司在投信主動型基金管理公司當中由原來排名11躍升至前五位(以資產規模計算）。董俊男擁有超過25年的資產管理經驗，他的職業生涯始於摩根資產管理，在那裡工作14年，最後出任的職位是直銷業務主管。

投資銀行 退休

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