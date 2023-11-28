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元富證攜手生策會舉辦投資趨勢講座 揭2024生醫投資關鍵點

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

新光金控旗下元富證券積極關注臺灣生醫產業的發展，今年與生策會四度合作，於台灣醫療科技展前夕舉辦投資趨勢講座，邀請理財專家股人阿勳以及元富投顧生醫科傅恒聿經理，從各自的專業領域出發，為投資人精闢解析2024年生醫產業投資重點。講座採線上直播，節目將於11/29、11/30在元富證券YouTube頻道播出，邀民眾一起關注台灣醫療科技的投資趨勢。

元富投顧研究經理傅恒聿表示，台灣生技醫療產業發展多年後邁入收成期，多家新藥開發公司近年陸續取得美國FDA新藥上市許可，並有眾多國際授權合作案，皆驗證台灣藥物開發實力。2024年生技新藥類股的股價能否重掀波浪，關鍵應觀察族群高市值領頭羊企業的動向，新藥GLP-1等藥物的異軍突起，以及癌症和減重用藥成為高速成長的市場。展望2024年，除已上市藥物持續透過適應證拓展及滲透率提升為銷量創下佳績外，亦有多項藥物處於臨床二三期，即將驗證藥物的有效性，為台灣生技醫療產業添增下一個亮點。

11/29(三) 19:00元富證券YouTube「產業這見識」，元富投顧傅恒聿經理將為投資人提出精彩的產業觀察與專業見解，並解析2024年的國際新藥趨勢。此外，台灣2025年將邁入超高齡化社會，在醫療及照護量能面臨挑戰的同時，也使長照產業需求大增。元富證券「翻轉學堂」11/30(四) 19:00股人阿勳將以「即將引爆的產業大商機，長照概念股如何尋？」為題，從長照六大產業龍頭中，帶領投資人觀察產業趨勢及企業成長率，分享如何擬定價值投資策略，抓準即將引爆40年的龐大商機。精彩內容，請務必鎖定。

元富證券是國內首家設立創投並輔導最多生技公司上市櫃的證券商，生技醫療產業一直是元富承銷業務的重心，透過長期深耕該領域，成功打造不同於同業的亮點和差異性。例如元富證券今年輔導成功上櫃的AI醫療長佳智能(6841)，近期以其獨持CDLO（Contract Design and License Organization）委託設計暨取證一條龍服務，吸引國際醫材大廠與其洽談合作，打造國內醫療AI產業的創新商業服務模式。除承銷部提供財顧、IPO、SPO、併購等服務，子公司元富投顧亦是業內唯一設有生醫研究組，提供生醫研究報告、產業分析等各項諮詢服務。元富深耕生技十餘年，除了是生技業進入資本市場的最佳推手，也不忘協助投資人了解生技產業進而共享台灣生技發展的成果。

元富 2024 生技產業

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