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金融業者拚減碳、AI防詐

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台北金融博覽會24日登場，副總統賴清德特來中信銀攤位參觀。圖／中信銀提供
台北金融博覽會24日登場，副總統賴清德特來中信銀攤位參觀。圖／中信銀提供

台北金融國際博覽會廿四日登場，今年各大金控都以減碳、AI運用、防詐作三大主軸，最大發卡行中信銀昨指出，明年一月將首開國銀創舉，全面對信用卡、簽帳卡消費上線提供碳足跡計算功能，消費者可在中信銀的行動銀行介面上，逐月檢視其消費所產生的碳足跡，等於是消費同時，銀行也為卡戶的消費碳足跡「記帳」。

副總統賴清德昨出席博覽會首度對外提出對金融業六大期許，其中包括希望台灣成為區域永續金融典範。他說金融業年產值一點四五兆元，占國內生產毛額百分之六點四一，是另一座護國神山。

金融業者昨陸續釋出減碳、技術升級最新計畫，包括目前信用卡業者大都推出「零碳信用卡」，採取環保材質製作信用卡，但未觸及直接對卡戶消費的碳足跡計算，亦即直接算出每筆消費的碳排量，產生一張關於消費碳足跡清單給消費者。

中信銀科技長賈景光表示，將信用卡消費計算碳足跡的功能，明年一月就會上線，中信銀也將透過生成式AI為客戶在日常生活作減碳。

除推出最新信用卡碳足跡計算服務，中信銀也將改裝全台超過七千台ATM，結合警政署車手名單，只要車手用中信銀ATM，透過人臉掃描辨識能立刻現形。

台新銀數位金融處資深副總黃天麟表示，台新已針對防範「偽冒開戶」攜手數位科技業者Authme合作，由於台新銀Richart擁有近三百八十萬戶的數位帳戶，透過人臉辨識比對照相特徵直接快速檢驗、避免偽冒開戶。

今年生成式AI運用是矚目焦點。不過各大金控一致表示，生成式AI不會這麼快「見客」；賈景光和富邦銀行資訊長張志清都說為避免「AI幻覺」，明年AI使用一開始限內部分行。

台新銀行資訊長孫一仕說，對生成式AI初期運用在內部知識庫的管理，也用在客服相關資料，但不會初期就用在客戶對話。張志清也表示和微軟進行生成式AI相關合作，提供語音助理、會議紀錄等。

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