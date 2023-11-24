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錢包還有分「冷」和「熱」？幣託 BitoPro 交易所打造首款特製冷錢包

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

你聽過「冷」錢包嗎？幣託集團BitoGroup旗下BitoPro幣託加密貨幣交易所今（24）日指出，將於2023台北國際金融博覽會上，搶先亮相全球首款加密貨幣交易所特製冷錢包。

幣託發布新聞稿指出，幣託重視用戶體驗與資產安全，不僅推出新版BitoPro APP，更為用戶量身打造BitoPro冷錢包，將冷熱兩種錢包完美融合，只須下載BitoPro APP即可啟用冷錢包，並在熟悉的交易所介面上操作，體驗更加升級，預計於2023年12月11日開放預售四款卡面，原價新台幣1,499元，限時一個月早鳥價新台幣999元，價格全球最親民。

幣託集團創辦人暨執行長鄭光泰表示：「幣託集團擁有廣大會員，在台加密貨幣領域占有率高，除了積極打造加密基礎建設，我們也需要教育用戶保護自身資產安全，不論資產多寡，用戶在『擁抱』虛擬貨幣之際，也應具備保障數位資產的觀念並採取行動。我們發現，市售冷錢包價格與使用體驗，仍門檻過高。幣託秉持用技術解決問題的精神，打造首款去中心化冷錢包，只要打開BitoPro App便能將快速移轉數位資產，落實實體隔離，採超軍規安全標準，且不到千元價格就能體驗一站式整合服務，BitoPro冷錢包將成為新時代的鏈上標配！」

「幣託BitoPro冷錢包」是首款交易所特製冷錢包，具備三大特點，以提升用戶操作體驗以及資產安全性。

冷熱錢包完美融合，快速移轉數位資產：幣託用戶只需下載新版BitoPro APP便可使用冷錢包，介面操作與BitoPro APP相似，可無縫且快速在交易所與冷錢包之間移轉數位資產；即使冷錢包和App沒有連線，也能在APP查詢冷錢包的資產，冷熱錢包完美融合，落實一站式整合。

採NFC技術，感應即可使用：採用NFC技術，嗶一下就能啟用冷錢包，須有支援NFC感應功能的機型：Android 10以上，iOS 14以上並為iPhone 8（含）以後之機型。BitoPro冷錢包的大小如信用卡般方便攜帶，不須充電或插電。

超軍規安全規格，離線保存私鑰：晶片經軍規安全等級CC EAL6+的嚴格測試以及FIPS 140-2 evel 3，具有防物理竄改機制；實體卡片型的離線錢包，私鑰以離線儲存的方式杜絕資安風險。

在2023台北國際金融金博會上，幣託除了首次向大眾展示BitoPro冷錢包，也在「比特幣主題館」設有攤位，只要到現場完成「勇者任務」，便有機會獲得全家Fa點、幣託限量冷錢包等大獎。

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