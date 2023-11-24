快訊

獨／迫不及待品嘗懷念台灣味 林青霞又在這家擔仔麵出現

明年1到3月旅行團參考價出爐 北海道農曆春節5天團費逾10萬

明北台灣偏涼有雨…下周東北季風影響時間曝 各地低溫恐下探1字頭

新光金打造「金融大富翁」之旅 5位總經理齊亮相

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金控於2023台北金融博覽會打造「新光金融大富翁之旅」，由新光金控總經理陳恩光(中)率領(由右至左)元富證券總經理張清發、新光人壽總經理黃敏義、新光銀行總經理李正國、新光投信總經理陳文雄共同出席啟動儀式。新光金控／提供
新光金控於2023台北金融博覽會打造「新光金融大富翁之旅」，由新光金控總經理陳恩光(中)率領(由右至左)元富證券總經理張清發、新光人壽總經理黃敏義、新光銀行總經理李正國、新光投信總經理陳文雄共同出席啟動儀式。新光金控／提供

2023台北國際金融博覽會於11月24日至11月26日在台北世貿一館盛大舉辦，為因應數位創新與普惠金融的推動，新光金控（2888）精心打造出「金融大富翁」之旅，並展出多項創新金融服務。今（24）日新光金控總經理陳恩光率領元富證券總經理張清發、新光人壽總經理黃敏義、新光銀行總經理李正國、新光投信總經理陳文雄共同出席啟動儀式。

新光人壽人生設計所LIFE Lab.首創推出業界「新光旅平便利站」，結合數位化及團購模式提供客戶更簡便及靈活的旅平險投保方式。且推出國內首張結合普惠金融理念與健康外溢機制的「Go普惠定期保險」，針對小資族、通勤族與年長者，打出千元有找的小額保險可享定期壽險、意外保障、滿期保險金等多元保障，還有散步達標就回饋每年保費5％的獎勵金。

新光銀行「理財Dr.光」透過人機協作的智能理財服務，以虛擬理專進行需求問答後，並透過AI海量數據分析，最快3分鐘就能享有量身打造的專屬投資建議書；使用者可即時了解最適合自己的投資方式和金融商品，大大地縮短大家跟金融理財的距離。

元富證券全新「好富投APP」，致力打造最友善投資者的交易空間，透過一頁式整合帳務概況、主題投資及活動訊息，不需再費時費力於投資理財；全新存股平台「存才富」，提供主題式存股、快速選股、報酬回測等優化多項存股投資體驗，幫助投資人存股零負擔。

而新光投信5檔基金勇奪「第二十六屆傑出基金金鑽獎」六大獎項，即日起至12/31止，系列基金定期定額申購0手續費優惠，陪你投資理財一點就通。

新光金控積極推動普惠金融，特別規劃「金融大富翁之旅」，邀請民眾一同來體驗，透過創新金融產品服務體驗，及參與理財達人解析金融趨勢的講座，加值自己的理財知識與觀念。另外，民眾體驗所有「金融大富翁」關卡並集章完成，即可完成解鎖參加抽獎，Apple Watch與iPad等你來拿。

新光金控 存股

延伸閱讀

賴清德：金融業是另一座護國神山 首度提出金融業未來努力六大目標

這時佈局壽險股…新光金、三商壽二選一？網嗆「爛西瓜」：不如All In美債

群益證新戶線上開戶抽 iPhone15 開戶禮最高送500元禮券

投資不買貴…存股00878、00929、00935、00936怎操作？ 專家分析：要注意折、溢價

相關新聞

新光金打造「金融大富翁」之旅 5位總經理齊亮相

2023台北國際金融博覽會於11月24日至11月26日在台北世貿一館盛大舉辦，為因應數位創新與普惠金融的推動，新光金控（...

因應接軌ICS新制 國泰明年會發行更多外幣保單

國泰金今日舉行第三季法說會，對此國泰人壽副總林昭廷回應，由於因應接軌ICS新制，要改善資產與負債不對稱問題，因此未來國泰...

日圓再創超甜價！一度下探0.2146

日本為國人旅遊第一首選，在日圓持續貶值、台幣升值下，今（24）日台灣銀行牌告匯率新台幣換日圓匯價一度來到「0.2146」...

再保人一開口就是10趴 商業保險明年真的非漲不可？

「四個因素三壞一好，很難不漲價」，每年11月起國內各家產險業開始忙著與國際再保險議價新合約，不過，今年迄今，談回來的消息都不太樂觀...

賴清德：金融業是另一座護國神山 首度提出金融業未來努力六大目標

副總統賴清德今日出席台北國際金融博覽會致辭時，首度對外提出對金融業的六大期許，他指出，政府擬在2030年前提出9000億...

聯準會升息周期結束預期獲強化 美股債續獲資金流入

美國10月CPI、PPI通膨數據進一步放緩，強化聯準會升息週期可能已經結束的樂觀預期，加以國會通過兩階段撥款權宜支出法案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。