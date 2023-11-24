新光金打造「金融大富翁」之旅 5位總經理齊亮相

2023台北國際金融博覽會於11月24日至11月26日在台北世貿一館盛大舉辦，為因應數位創新與普惠金融的推動，新光金控（2888）精心打造出「金融大富翁」之旅，並展出多項創新金融服務。今（24）日新光金控總經理陳恩光率領元富證券總經理張清發、新光人壽總經理黃敏義、新光銀行總經理李正國、新光投信總經理陳文雄共同出席啟動儀式。

新光人壽人生設計所LIFE Lab.首創推出業界「新光旅平便利站」，結合數位化及團購模式提供客戶更簡便及靈活的旅平險投保方式。且推出國內首張結合普惠金融理念與健康外溢機制的「Go普惠定期保險」，針對小資族、通勤族與年長者，打出千元有找的小額保險可享定期壽險、意外保障、滿期保險金等多元保障，還有散步達標就回饋每年保費5％的獎勵金。

新光銀行「理財Dr.光」透過人機協作的智能理財服務，以虛擬理專進行需求問答後，並透過AI海量數據分析，最快3分鐘就能享有量身打造的專屬投資建議書；使用者可即時了解最適合自己的投資方式和金融商品，大大地縮短大家跟金融理財的距離。

元富證券全新「好富投APP」，致力打造最友善投資者的交易空間，透過一頁式整合帳務概況、主題投資及活動訊息，不需再費時費力於投資理財；全新存股平台「存才富」，提供主題式存股、快速選股、報酬回測等優化多項存股投資體驗，幫助投資人存股零負擔。

而新光投信5檔基金勇奪「第二十六屆傑出基金金鑽獎」六大獎項，即日起至12/31止，系列基金定期定額申購0手續費優惠，陪你投資理財一點就通。

新光金控積極推動普惠金融，特別規劃「金融大富翁之旅」，邀請民眾一同來體驗，透過創新金融產品服務體驗，及參與理財達人解析金融趨勢的講座，加值自己的理財知識與觀念。另外，民眾體驗所有「金融大富翁」關卡並集章完成，即可完成解鎖參加抽獎，Apple Watch與iPad等你來拿。

商品推薦