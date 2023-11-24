合庫首次參與台北國際金融博覽會 林昀儒、周天成簽名紀念品等著你

合作金庫銀行首次參與「台北國際金融博覽會」，以使用者體驗為核心，依據人生階段規劃5大金融體驗旅程，誠摯歡迎大家11月24日至26日在台北世貿一館一同探索金融與生活之間無所不在的緊密連結，尋找現階段的你最適合的金融商品。

合作金庫以成就各人生階段為主題，將展區分為人生金庫、家庭金庫、傳家金庫、樂齡金庫及頭家金庫五大區域，分別對應個人、家庭、傳承、退休樂齡生活及創業所需之金融產品，透過輕鬆有趣的感應式互動遊戲、Ｑ＆Ａ翻翻牌、情境式問答對對看等活動，帶您體驗如何運用信託機制、信用卡、理財商品、親子帳戶、貸款等各式金融服務，讓生活更美好。

此外，11月25日下午兩點於金融舞台區舉行的「信託之鑰‧人生之要」論壇，由知名主持人劉祝華主持，邀請信託公會秘書長呂蕙容、合庫銀行信託部協理張玫蓉及旅遊作家藍白拖暢談「信託」在人生中，如何扮演舉足輕重的角色，不僅能為大家保障財產安全，亦對於生活品質的提升大有幫助。

活動當天只要於展區完成闖關活動或與合庫寶寶合影留念並拍照打卡上傳FB/IG，即送限量精美小禮；完成指定任務，還可抽保溫杯、LINE POINTS、咖啡濾掛包與其他眾多好禮。另外，參加整點活動進行互動遊戲及有獎徵答，就有機會獲得知名球員林昀儒、周天成及王子維的簽名紀念品，歡迎大家一起來尋寶！

合作金庫銀行洞察國人金融需求，致力業務創新，不僅蟬聯兩屆信託2.0評鑑最佳信託獎第一名的殊榮，更在第11屆菁業獎獲得「最佳中小企業金融獎」及「最佳個人信託金融獎」2項特優，是當屆唯一獲得兩項特優的公股銀行。預計今年年底，合庫也將應用FIDO快速認證身分機制在行動網銀及數位存款開戶，提供國人更加便捷的金融服務！合作金庫銀行將持續以「樂活自在、永續創新」的理念，量身打造最到位的金融服務，規劃精彩生活，成為大家的「人生藏寶庫」，人生這場遊戲，合庫Support你。

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