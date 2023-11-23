宏泰人壽獲「六大核心及公共建設投資」獎項 金管會保險局長頒獎

金管會於日前舉辦「2023年保險業配合政策推動各項業務暨公平待客原則評核績優業者頒獎典禮」，宏泰人壽（ 2876）獲頒「六大核心及公共建設投資」財務投資組優等獎，由金管會保險局長施瓊華頒獎，宏泰人壽投資長趙中育副總經理代表受獎。

「2023年保險業配合政策推動各項業務暨公平待客原則評核績優業者頒獎典禮」，由金管會黃天牧主委親自主持，表揚「公平待客原則評核績優」、「微型保險」、「小額終老保險」、「六大核心及公共建設投資」、「住宅地震保險卓越獎」、「強制車險差異化管理」等各項目表現優異的保險業者，藉此表揚鼓勵保險業者，讓保險的溫度持續傳遞，使保險得以發揮安定社會之功能。

代表受獎的宏泰人壽投資長趙中育副總經理表示，感謝主管機關對於宏泰人壽投資六大核心戰略產業及公共建設等國內實體產業參與度與貢獻度的肯定，宏泰人壽在維護保戶權益優先及兼顧投資風險的兩大前提下，於投資國家重要產業與建設方面用心著墨，投資團隊不僅充分掌握完整的資訊以做出最佳的投資決策，並持續關注被投資公司財務表現、產業概況及未來發展，協助被投資公司創造長期價值，加速台灣產業升級轉型。

趙中育說，宏泰人壽長期以來恪遵機構投資人盡職治理守則，不僅制訂完善整體的投資政策，在資金運用方面訂有極嚴謹的內部規範，以提升強化風險控管。除了配合政府政策持續挹注資金，亦因應企業永續發展的趨勢，於投資決策流程中逐步納入氣候變遷風險分析及管理、衡量投資組合的碳排放量、企業ESG評級指標等措施。宏泰人壽致力於企業穩健經營、創造獲利的同時，未來也將持續協助台灣產業發展、關注全球趨勢變化，善盡企業社會責任，促進社會安定與發展。

商品推薦