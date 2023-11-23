快訊

撐到最後一刻 侯友宜明天11點45分登記正副總統

卡達外交部：以哈23日早上停火 下午4點釋放13人質

藍白郭三方會談後 郭台銘晚間臉書PO文感謝「他」

宏泰人壽獲「六大核心及公共建設投資」獎項 金管會保險局長頒獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
宏泰人壽於2023年度保險競賽獲頒「六大核心及公共建設投資」財務投資組優等獎，由金管會保險局長施瓊華頒獎（右），宏泰人壽投資長趙中育副總（左）上台受獎。宏泰人壽／提供
宏泰人壽於2023年度保險競賽獲頒「六大核心及公共建設投資」財務投資組優等獎，由金管會保險局長施瓊華頒獎（右），宏泰人壽投資長趙中育副總（左）上台受獎。宏泰人壽／提供

金管會於日前舉辦「2023年保險業配合政策推動各項業務暨公平待客原則評核績優業者頒獎典禮」，宏泰人壽（　2876）獲頒「六大核心及公共建設投資」財務投資組優等獎，由金管會保險局長施瓊華頒獎，宏泰人壽投資長趙中育副總經理代表受獎。

「2023年保險業配合政策推動各項業務暨公平待客原則評核績優業者頒獎典禮」，由金管會黃天牧主委親自主持，表揚「公平待客原則評核績優」、「微型保險」、「小額終老保險」、「六大核心及公共建設投資」、「住宅地震保險卓越獎」、「強制車險差異化管理」等各項目表現優異的保險業者，藉此表揚鼓勵保險業者，讓保險的溫度持續傳遞，使保險得以發揮安定社會之功能。

代表受獎的宏泰人壽投資長趙中育副總經理表示，感謝主管機關對於宏泰人壽投資六大核心戰略產業及公共建設等國內實體產業參與度與貢獻度的肯定，宏泰人壽在維護保戶權益優先及兼顧投資風險的兩大前提下，於投資國家重要產業與建設方面用心著墨，投資團隊不僅充分掌握完整的資訊以做出最佳的投資決策，並持續關注被投資公司財務表現、產業概況及未來發展，協助被投資公司創造長期價值，加速台灣產業升級轉型。

趙中育說，宏泰人壽長期以來恪遵機構投資人盡職治理守則，不僅制訂完善整體的投資政策，在資金運用方面訂有極嚴謹的內部規範，以提升強化風險控管。除了配合政府政策持續挹注資金，亦因應企業永續發展的趨勢，於投資決策流程中逐步納入氣候變遷風險分析及管理、衡量投資組合的碳排放量、企業ESG評級指標等措施。宏泰人壽致力於企業穩健經營、創造獲利的同時，未來也將持續協助台灣產業發展、關注全球趨勢變化，善盡企業社會責任，促進社會安定與發展。

宏泰人壽 微型保險 金管會

延伸閱讀

保險業接軌ICS…金管會給15年過渡期 業者：具三大助益

證交所ESG InfoHub網站 上線以來廣受各界好評

揭合庫投信弊案「重點資料涉密不供」 王鴻薇要金管會速查

政院防詐 陳揆：保護個資 設專責機制 同步安排國家資安研究院協助企業防駭

相關新聞

金管會要管了！憂民眾被分紅率誤導 分紅保單新規定拚明年上半年上路

為了避免民眾被「不切實際」的分紅率誤導，金管會將訂定更強的分紅保單管理規範，也將全面翻修相關的函令，其中，對於業者先前在...

不再兼任2職位…群益金鼎證券發重訊 總經理李文柱辭任代理董事長

群益金鼎證券（6005）23日發布重訊公告，總經理李文柱辭任代理董事長一職，辭任生效日為24日，不再兼任總經理及董事長兩...

宏泰人壽獲「六大核心及公共建設投資」獎項 金管會保險局長頒獎

金管會於日前舉辦「2023年保險業配合政策推動各項業務暨公平待客原則評核績優業者頒獎典禮」，宏泰人壽（　2876）獲頒「...

專業態度、熱忱服務獲肯定 新光銀行榮獲2023「最佳線上客服團隊」肯定

由台灣客服中心發展協會（TCCDA）舉辦的第七屆「CSEA卓越客戶服務大獎」，新光金控子公司新光銀行（2893）榮獲跨產...

保險業接軌ICS…金管會給15年過渡期 業者：具三大助益

保險業 2026 年即將接軌，為幫助業者減緩壓力，金管會今（23）日推出第二階段過渡性措施，協助我保險業者渡過難關。對此...

中壽獲CSEA卓越最佳客戶體驗企業獎 壽險業獨家獲獎

開發金控（2883）旗下中國人壽秉持以客戶為中心，以落實客戶最佳體驗為最高原則，積極洞察客戶需求，用科技創新力不斷優化客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。