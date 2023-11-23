元大深耕藝文公益 連三屆獲文馨獎肯定

元大金控暨元大文教基金會長期以實際行動投注社會公益，更積極結合藝文與社會關懷。文化部第16屆「文馨獎」11月16日舉辦頒獎典禮，元大文教基金會連續三屆獲獎，更首次榮獲「常設獎-金獎」，推廣藝文公益深受肯定。

文化部「文馨獎」不僅表揚支持文化藝術的企業團體，更藉由獎項讓全球見證台灣的文化藝術精粹。為啟蒙孩童的藝文素養，元大文教基金會將藝文推廣融入社會關懷，今(2023)年「元大幸福日」邀請偏鄉孩子們參訪臺中科學博物館及紙箱王創意園區，規劃一系列DIY手作活動，希望孩子們從遊戲中體驗有趣的知識奧妙；另外舉辦6年的「Love 書Fun 公益贈書」活動，邀請同仁將家中二手書送至偏鄉小學，並透過戲劇演出，讓孩子們沉浸式體驗更有趣的教學過程。

元大文教基金會自2016年起推動「Dream Big元大公益圓夢計畫」，除了協助社會各個角落的團體及組織達成夢想，同時也攜手藝術團體，帶領學子感受藝術薰陶。今年度圓夢團體「新北市平溪區龍安社區發展協會」，以及「南投縣地方產業群聚發展協會」，用藝術與食農校育連結高齡長者與青少年及學童，「台灣銀粉村環境藝術協會」引進日本「草間流藝術」開啟高齡藝術，共同發掘地方觀光產業特色與文化保存；「社團法人中華民國唐氏症關愛者協會」、「財團法人桃園市私立心燈啟智教養院」也以繪畫、陶土、太鼓與舞蹈等多元方式適性啟發唐寶寶與身心障礙小天使們的藝術潛能。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，元大支持藝文饗宴並邀請公益夥伴一同響應，希望發揮拋磚引玉的效果，期待未來有更多企業、團體投入台灣藝文產業活絡藝術文化。文化藝術的滋養須點滴累積，元大文教基金會將秉持回饋社會的初衷，將藝術文化轉化為其中一環，持續透過實際行動投身公益，響應藝文發展，讓社會更加馨香美好。

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