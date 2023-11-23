快訊

親民黨不分區李桐豪第一 老師傅宋楚瑜當「總教練」未入列

中國羽賽／左手重炮開轟 林俊易拍退世界第二金廷晉級8強

馬英九做完見證換郭台銘當桶箍 藍白在野整合還有戲？

元大深耕藝文公益 連三屆獲文馨獎肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大文教基金會連續三屆獲獎，推廣藝文公益深受肯定。元大金控/提供
元大文教基金會連續三屆獲獎，推廣藝文公益深受肯定。元大金控/提供

元大金控暨元大文教基金會長期以實際行動投注社會公益，更積極結合藝文與社會關懷。文化部第16屆「文馨獎」11月16日舉辦頒獎典禮，元大文教基金會連續三屆獲獎，更首次榮獲「常設獎-金獎」，推廣藝文公益深受肯定。

文化部「文馨獎」不僅表揚支持文化藝術的企業團體，更藉由獎項讓全球見證台灣的文化藝術精粹。為啟蒙孩童的藝文素養，元大文教基金會將藝文推廣融入社會關懷，今(2023)年「元大幸福日」邀請偏鄉孩子們參訪臺中科學博物館及紙箱王創意園區，規劃一系列DIY手作活動，希望孩子們從遊戲中體驗有趣的知識奧妙；另外舉辦6年的「Love 書Fun 公益贈書」活動，邀請同仁將家中二手書送至偏鄉小學，並透過戲劇演出，讓孩子們沉浸式體驗更有趣的教學過程。

元大文教基金會自2016年起推動「Dream Big元大公益圓夢計畫」，除了協助社會各個角落的團體及組織達成夢想，同時也攜手藝術團體，帶領學子感受藝術薰陶。今年度圓夢團體「新北市平溪區龍安社區發展協會」，以及「南投縣地方產業群聚發展協會」，用藝術與食農校育連結高齡長者與青少年及學童，「台灣銀粉村環境藝術協會」引進日本「草間流藝術」開啟高齡藝術，共同發掘地方觀光產業特色與文化保存；「社團法人中華民國唐氏症關愛者協會」、「財團法人桃園市私立心燈啟智教養院」也以繪畫、陶土、太鼓與舞蹈等多元方式適性啟發唐寶寶與身心障礙小天使們的藝術潛能。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，元大支持藝文饗宴並邀請公益夥伴一同響應，希望發揮拋磚引玉的效果，期待未來有更多企業、團體投入台灣藝文產業活絡藝術文化。文化藝術的滋養須點滴累積，元大文教基金會將秉持回饋社會的初衷，將藝術文化轉化為其中一環，持續透過實際行動投身公益，響應藝文發展，讓社會更加馨香美好。

元大金控 偏鄉 文化部

延伸閱讀

立委考察嘉義藝文建設 市府：仍盼中央支持

公共藝術砸百億挨批遭特定團體壟斷 文化部啟動檢討

邁入25年 新港文教基金會「夢想新港特展」結合2場走讀

深耕科普推廣藝文 旺宏教育基金會再獲文化部「文馨獎」肯定

相關新聞

新台幣午盤升1.9分 暫收31.576元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.576元，升1.9分，成交金額5.58億美元

元大深耕藝文公益 連三屆獲文馨獎肯定

元大金控暨元大文教基金會長期以實際行動投注社會公益，更積極結合藝文與社會關懷。文化部第16屆「文馨獎」11月16日舉辦頒...

台新看「靈活入息策略」掌握輪動行情 績效勝純投資級債

據歷史經驗，過去8年有7年，運用多元彈性調配的靈活入息策略債券，績效明顯勝出純投資級企業債券指數，勝率達87.5%。展望...

兆豐銀行：繳水費已佔信用卡詐騙兩成比重

詐騙集團又出新招！這次假冒台灣自來水公司名義，根據兆豐銀行統計，近期此類水費催繳詐騙已佔詐騙案件的2成，僅低於中華電信兌...

國泰世華銀行簽署碳盤查M O U

國泰世華銀行指出，內部最新統計縣市近一年「其他間接碳排授信資產」較前一年度減少8.6 萬噸碳排放，22 日更攜手國內第一...

揭合庫投信弊案「重點資料涉密不供」 王鴻薇要金管會速查

國民黨立委王鴻薇最近指控合庫投信高層主管疑似接受廠商具對價關係招待，她表示，合庫投信已提供資料，但重點資料卻被以商業機密...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。