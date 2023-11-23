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中信銀阻詐千餘件 全台第一
中國信託商業銀行積極配合政府打擊詐騙不法情事，扮演阻詐先鋒，行政院長陳建仁為勉勵第一線行員的辛勞與勇氣，昨率行政院發言人林子倫、金管會主委黃天牧、打擊詐欺辦公室主任李憲明等官員視察中信銀營業部，為行員加油打氣並體驗中信銀行「神盾聯防機制」，展現「政府挺行員、行員護民眾」的打詐決心。
內政部警政署統計，中信銀今年一月至九月臨櫃成功攔阻一一八一件詐騙案，攔阻件數為全台銀行業第一，為民眾守護超過六點三五億元。
陳建仁表示，感謝中信銀致力投入許多資源，期勉更多的金融業者見賢思齊，共同協助政府阻止日益猖獗的詐騙犯罪行為。
黃天牧則勉勵中信銀行員，持續配合攜手攔阻詐騙案件，第一線面對疑似詐騙案件，能無所顧慮罣礙，勇於阻詐。
中信銀董事長利明献、總經理楊銘祥昨陪同視察，展示民眾至中信銀行臨櫃辦理金融業務時結合數位科技，打造「神盾聯防機制」的成效。
台北市南港分局警員昨還模擬車手至中國信託ＡＴＭ提款，啟動智能防詐車手交易通報系統，金、警連線懲詐情況，讓陳建仁留下深刻印象。
利明献指出，面對層出不窮的詐騙手法，金融機構投入金融安全領域十分重要，「神盾聯防機制，從詐騙事件的前、中、後運用ＡＩ監控精進打詐，致力扮演防阻詐騙的第一道防線。
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