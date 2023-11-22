元大金控獲國家企業環保獎銀級肯定 朝2050淨零碳排目標邁進

第五屆國家企業環保獎11月21日舉行頒獎典禮，以環境政策、能資源節用、汙染防治、環境參與等項目，評比企業在環境保護上的努力成果。身為金融業的綠色先行者，元大金控2023年簽署SBTi淨零排放承諾，並提出淨零宣言及氣候金融作業要點，作為朝向符合台灣及聯合國2050年淨零排放目標的方向指引，並積極以低碳營運、永續金融、低碳供應鏈、永續倡議四大面向開展減排相關行動，將ESG理念融入營運策略，榮獲國家企業環保獎銀級獎

使用節能設備與降低能源消耗是打造低碳營運重要的一環，元大金控積極布局綠電，至2021年開始橫跨證券、銀行、人壽、投信、期貨五大子公司共五個營業據點採用100%再生能源，並持續布局於2023年綠電使用據點達25%，為目前綠電轉供量最大且最廣的金融業者；集團內也落實各項節能行動，如換裝LED節能燈具、建制雨水回收系統等。為使能源管理能以科學化數據即時呈現，元大金控佈建智慧能源監控系統，透過即時的用電數據進行用電量管理，並設定用電超量告警，落實能源管控。

在永續金融目標上，元大金控積極推廣低碳產品及電子化服務，元大證券「投資先生APP」、元大銀行信用卡及網路銀行服務皆通過碳足跡及碳中和驗證。為喚醒大眾環保意識，元大銀行2022年推出「鑽金碳吉-碳帳戶」，揭露客戶使用線上金融服務所節省的紙張數量。截至2023年9月底，元大銀行透過數位化服務共節省了1.9億張A4紙張，堆疊高度等同約528座台北101大樓，共減少約4,068噸碳排放，相當為地球保護40萬棵樹。

除了降低營運過程對環境造成的衝擊，元大金控同步從採購面著手，提倡綠色採購形成低碳供應鏈，優先採購具有環保、節能、能源之星、等標章產品，支持提供低碳永續商品與服務的在地企業。截至今年第3季，元大金控綠色採購金額累計已達新台幣1.9億元，預估今年度綠色採購金額將超越去年的2.1億紀錄。

元大金控於ESG領域上努力不懈，連續四年入選道瓊永續指數(DJSI)「世界指數」與「新興市場指數」雙榜、連續三年獲得國際碳揭露權威組織CDP「A級」領導企業肯定。環境永續已成為元大金控的企業核心價值之一，集團每年舉辦淨灘、「Earth Hour關燈一小時」等行動倡議，號召供應商、員工與眷屬一同響應，以國際永續標竿企業為願景，持續努力在環境永續的道路上邁進。 元大金控積極佈局綠電，為目前綠電轉供量最大且最廣的金融業者。(元大金控/提供)

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