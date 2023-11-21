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資產風險計算新制上路 銀行業將更大力清信用卡呆卡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會風險性資產計算新制上路，銀行未來將更用力清呆卡。本報資料照片
金管會風險性資產計算新制上路，銀行未來將更用力清呆卡。本報資料照片

廣大的信用卡戶和中小企業主要注意了！金管會今日正式發布「銀行自有資本與風險性資產計算」的新規定，將從2025年1月1日正式上路，其中影響最大的，就是信用卡的未動用額度，企業或中小企業或其他交易對手未動用的額度在銀行的風險計提上規定大轉變，信用轉換係數將從0%增至10%，金融業者認為，這將更促使銀行積極清「呆卡」，同時紅利點數及現金回饋會更縮水。

根據金管會所公布的最新風險性資產計算方式，影響最大的，是信用卡的風險性資產，會因為信用轉換係數的變動而增加，金管會規定，信用卡未動用循環信用額度的客戶（即呆卡戶），或是已動用額度但都按時繳款的客戶，原先所適用計算風險的信用轉換係數為0，現在則都要增至10%。

雖然另一方面，倘若已經有動用循環信用的客戶，則未動用的部分，原先信用轉換係數為50%，則降為40%，但由於目前銀行的活卡率還不到70%，而且連每期全繳清卡費的客戶，都得增列10%轉換係數，因此，對銀行信用卡業務影響相當大，除了清卡之外，未來恐怕使銀行在行銷活動費用上，包括紅利點數、現金回饋等優惠，縮水幅度可能更大。

此外影響最大的，還包括了中小企業曝險，對此金管會指出，在風險資產分類上，此次已將中小企業轉到「零售曝險」。

銀行局長莊琇媛對此表示，所謂的「表外」風險性資產（信用卡曝險），會增加5024億，表內（包括中小企業曝險等）的風險性資產部分為增加6600多億，而在計算資本適足率時，由於分子包括銀行的自有資本、次順位債券發行等等，分母則為風險性資產，因此，倘若要提高資本適足率，就得降低風險性資產，或是增加自有資本或發次順位債券。

銀行局長莊琇媛表示，在2025年1月起新版的風險性資產計提方式上路之後，全體國銀的風險性資產共將增加1.1兆，包括普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率等三大財務指標，分別下降0.24%、0.28%、0.31%，莊琇媛表示，若資本適足率若要維持既有水準，就只能控制風險性資產。

莊琇媛分析指出，若以信用卡為例，以前係數為0，現在轉為10%，例如，信用卡的非循環，一般給20萬額度，通常一個月用2、3萬元，或5、6萬元，以前這個部分，不需要計入到曝險，但現在20萬動用5、6萬，剩下的15萬的部分，就會計進去，所以差別就會很大；她表示，風險性資產增加最大的，就是零售債權的部分

信用卡 資本適足率

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