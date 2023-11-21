北美強勢貨幣創造房產新契機 富人圈以房養學蔚為風潮

全球政經局勢動盪、高通膨已成常態，再加上國內政策性打房，衍生出資金出國潮，高資產族群湧現「資產遷徙、資產配置與財富永續傳承」三大需求，而為子女留學鋪路，熱錢移動至海外置產，竟恰巧滿足這三大需求，「以房養學」在富人圈蔚為風潮。

為了更深度與高資產客戶群溝通，加拿大閣睿特別舉辦海外置產趨勢講座，找來高力國際業主代表服務部董事黃舒衛、加拿大BC省律師江韋毅、加拿大閣睿台灣區銷售總監許詠晴，就全球置產趨勢、實際操作、法律注意事項等三面向，來探討全球房產投資布局新趨勢，特別是加拿大溫哥華的優勢，吸引不少高資產族群前往聆聽。

根據中信銀行與資誠聯合會計師事務所發布「2022臺灣高資產客群財富報告」調查顯示，海外股票、ETF商品、衍生性及結構型商品與非自住房地產，是高資產客群近期著眼的投資標的。

這份調查也發現，高資產客群首重「財富增值」，其次才是「財富保值」，顯示高資產客群於財富管理的心態轉為積極，至於「財富傳承規劃」，則是高資產客群關注的第三理財目標，足見投資標的是否安全、穩定，最受高資產族群關注。

長期觀察海內外置產投資趨勢的黃舒衛指出，2022年開始的全球暴力升息，投資市場進入橫盤整理，資產的稀缺性、增值實力成為投資決策關鍵，從貨幣穩定、避險需求、發展潛力、政策環境等面向，可以評估該區域是否合適搶進。

一項國外數據顯示，不動產仍是全球富豪主要資產中，減持比例最低的，而疫後衝擊影響，調查也發現醫療、物流、商辦成為超級富豪的投資首選。

以台灣為例，不少醫療產業搶進駐台北、台中頂級商辦，如台中中信金融大樓，就有三個樓層為禾馨醫療集團所租用，而在溫哥華，加拿大第一醫療集團R-MEDY也將進駐「閣睿Marco Polo」國際醫療樓層，顯見隨醫療需求不斷上升，醫療業進駐全球各地頂級商辦的趨勢有增無減。

江韋毅則以實際案例說明，在加拿大置產的法律與稅務須知，他指出，2023年1月1日起外國人無法購置加拿大住宅產品之際，購買商用不動產不受身份限制、「穩穩收租」，並享有稅負的減免。

高資產族群對投資海外並不陌生，以往聚焦產品多以住宅或店面為主，區域則從加拿大、美國、歐洲、紐澳、日本等地都有，有的為移民置產，或者替子女海外留學搶先布局。許詠晴觀察到，「現在最新的海外置產已經非純然置產，往往還有留學與移民的考量。」

許詠晴指出，疫情後這波海外置產風氣再起，以房養學比例明顯升高，特別是溫哥華，被評選為全球十大宜居城市之一，匯率穩定、環境安全、名校多，高資產客戶思考資產配置、傳承子女，溫哥華很容易勝出。

源自台灣、深耕溫哥華，且穩健推案的地產開發商「加拿大閣睿」，為回應全台高資產族群的熱烈需求，去年正式回台成立台灣據點，並在台中、台北、高雄連辦多場加拿大投資分享會。

「來自台灣的建商最懂台灣客戶」許詠晴說，閣睿也在一次次與客戶近距離溝通中，對於國內隱富族群、布局海外資產的需求特別有感，有鑒於這場海外趨勢講座大獲好評，12月6日將在台北君悅酒店加開一場，歡迎民眾報名參加。 許詠晴觀察，溫哥華是世界知名宜居城市，不少名人都曾在溫哥華留學。業者提供

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