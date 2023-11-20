新青安催生逾1.2萬首購族、撥貸逼900億元 房仲看旺到明年

新青安政策上路，帶旺房貸量能。據財政部統計，10月八大行庫新增承作5188戶、撥貸378.5億元的新青安房貸戶，累計8月新青安上路三個月，共承作了逾1.2萬名首購族、撥貸金額達886.5億元，若依此速度，年底新青安可望撥貸破千億元達1600億元左右，房仲看旺新青安效應，將推升整體國銀房貸量能。

高力國際業主代表服務董事黃舒衛說，新青安政策是三年計畫，以目前市場新增供給一直上升，有足夠的燃料及柴火可燒，加上建材等成本面不降，房價難跌，買方更心焦而進場，預估這波房貸量能可旺到明年初。

據金管會統計，從今年6月起，全體國銀房貸年增率已終結14個月下跌，開始連三個月走揚，到9月底年增率上升到5.59%，市場預估在新青安政策柴火續旺下，10月房貸年增率可望持續走高。

黃舒衛說，房市持穩有三大因素，一、國內通膨持續增壓，資產價格漲價壓力仍大，二、投資、置產從預售市場轉進成屋市場，拉高漲價預期，自住客急著進場鎖定成本，三、八大行庫搭新青安搶客，可望再創年底旺季氛圍，甚至可以燒到明年初。

他說，第四季在新青安效應持續發威、低基期紅利、及穩定交屋潮等三大利多，預估年底國銀房貸年增率將上探6%，房市將轉趨穩定。

財政部今天公布，10月八大行庫承作青安房貸數字。據數據顯示，10月新增承作5188戶、撥貸378.5億元，月增各9%及11%，其中仍以台銀撥貸95億元、占了25%、1/4強最多，土銀撥貸63億元、占近17%次之，彰銀、一銀和華南銀也各占了一成，顯示積極承做新青安。

以從8月新青安上路至今，累計這三個月，新青安政策共催生了1萬2555戶的首購族，總撥貸金額達886.5億元，又以近兩個月平均都有新增承貸約360億元之譜，若依此撥貸速度，到今年底、新青安可望撥貸破千億元達約1600億元左右。

若以八行庫來看，新青安上路這三個月，承做戶數和金額均以台銀居冠，共承作3439戶、撥貸237.85億元，貢獻占比均約27%，土銀以2074戶、142億元次之，貢獻占比約16%，第三大則是華南銀的1382戶、95億元，貢獻占比約一成左右，彰銀和合庫則緊追其後。

政府規劃的「新青年安心成家房貸」方案，貸款額度從目前最高800萬元、拉高到1000萬元、寬限期從3年再延長到5年、貸款期限也從30年再拉長到40年，最關鍵的是，貸款利率由政府再補貼一碼，一段式青安房貸利率下殺到1.775%，成為市場最低價，該政策利多從2023年8月1日起上路，為期三年到2026年7月31日止。

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