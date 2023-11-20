新台幣匯率連六升！累計升值6.94角 熱錢這幾天匯入規模曝光

美國公布消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）等漲幅均低於市場預期，顯示美國通膨正在退燒，市場研判聯準會升息循環告終，甚至還押寶明年將大幅降息，激勵新台幣匯率今（20）日勁升1.98角，收31.658元，連六升並創逾三個半月新高，累計升幅高達6.94角。

匯銀主管指出，熱錢連日來狂湧台灣等亞洲新興市場，新台幣匯率連六天以來累計升值近7角，升值幅度高達2.19%，超越台灣主要貿易對手國貨幣韓元、日圓、人民幣與星元，登上「最強亞幣」寶座。

展望後市，匯銀主管指出，短期內先看新台幣匯率31.5元關卡是否會被攻破，若31.5元也失守，匯價將進一步挑戰31.2元。

匯銀主管指出，熱錢今天持續匯入逾9億美元，激勵新台幣匯率盤中一度狂升2.28角，最多升抵31.628元，最後在中央銀行進場調節下，升值金額縮至1.98角、以31.658元報收，央行大戰熱錢，致匯市總成交量擴大至18.37億美元。

匯銀主管表示，近四個交易日以來，熱錢累計匯入金額估計已達40億美元規模。相較於熱錢蜂擁入台、使新台幣匯率激升，台股收盤僅小幅上漲1.52點，但外資單日買超金額仍超過90億元。

證交所統計顯示，外資連六日買超台股，累計買超金額超過1,300億元，這顯示近期滾滾入台的熱錢，確實是衝著台股而來。

回顧過去六個交易日，主要亞幣對美元全數翻升，其中，新台幣匯率累計升值2.19%，超越韓元匯率的1.95%、日圓匯率的1.66%，人民幣匯率的1.62%以及星元的1.45%。

匯銀主管說，近期新台幣匯率漲勢驚人，央行也頻頻進場買進美元、抑制新台幣匯率升勢，但因主要亞幣同方向變動，央行進場只為緩和新台幣匯率的升幅、未有扭轉新台幣匯率升勢的意圖。

匯銀主管指出，近期外資均預期聯準會將在明年6月啟動降息循環，瑞銀（UBS）預測，聯準會明年將降息275個基點，預計到2024年底，聯邦基金利率將進一步降至2.5%至2.75%之間，到2025年初，最終利率將降至1.25%。

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