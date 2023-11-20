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永豐大咖DACARD升級 攜手台灣Pay體驗跨界支付

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

永豐銀行旗下整合線上繳費及信用卡管理功能的「大咖DACARD」App即（20）日起攜手「台灣Pay」，為客戶提供多元、便利的行動支付新選擇；永豐銀行表示，「大咖DACARD」App自前（2021）年第四季上線至今，用戶數與繳費筆數逐年倍增，為持續升級用戶體驗並響應「電支跨機構共用平臺」新功能上線，使用「大咖DACARD」App於支援「TWQR」或「台灣Pay」的特約商店也能掃描QR Code或出示付款條碼，即可輕鬆完成消費

根據統計，台灣電子支付帳戶使用者已達2,607萬人。永豐銀行表示，即日起，「大咖DACARD」App結合財金公司「電子支付跨機構共用平臺」的購物功能，永豐銀行網銀會員使用「大咖DACARD」App，於支援「TWQR」或「台灣Pay」的特約商店消費即可透過掃描QR Code或出示付款條碼的方式交易，快速完成線上支付。

「大咖DACARD」App兼具各項繳費繳稅、生活消費及多樣化信用卡管理功能，永豐銀行表示，「大咖DACARD」App提供永豐卡友完整的信用卡管理功能，包括檢視信用卡申辦進度、開卡啟用或國內、外交易設定等，永豐卡友透過「大咖DACARD」App也可方便辦理信用卡分期申請；另可運用全新紅利點數查詢功能，即時兌換刷卡金及紅利商品，創造最佳化客戶使用體驗。詳細內容請上「大咖DACARD」活動網頁或永豐銀行官方網站查詢。

永豐銀行 信用卡 消費

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