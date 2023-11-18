台幣熱錢瘋狗浪 重返31字頭

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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今年下半年最強的熱錢瘋狗浪來襲，連日來大舉匯入，匯市連三天爆出逾20億美元巨量並同步強升，新台幣匯率昨（17）日終場勁升1.54角，收31.856元，為兩個半月新高，也是新台幣暌違兩個月後重返31字頭。

央行統計顯示，新台幣匯率本周連五天升值，累計升值4.96角；匯銀主管指出，新台幣匯率在短短五天內升值近5角，熱錢如潮水般湧入是關鍵主因，估計近三個交易日，外資匯入規模已超過30億美元。

匯銀主管指出，預估下周新台幣匯率仍將維持偏升格局，短期內先觀察31.5元價位是否守得住，短期內震盪區間約在31.5~32元。

匯銀主管指出，熱錢昨天強勁匯入逾10億美元，新台幣匯率盤中一度升至31.831元，最多升值1.79角；為避免新台幣匯率短期內過度激升，央行也進場買匯阻升，雙方「你丟我撿」，使總成交量再度突破20億美元、來到21.675億美元。

匯銀主管還說，熱錢這波匯入，很明顯是衝著台股而來，除了這股強勁的匯入潮外，在台股也持續買超，證交所統計顯示，外資昨天再度加碼台股236.88億元。

匯銀主管分析，外資重返台灣的主因，除市場預期聯準會升息循環告終、明年中還有降息機會外，還有拜習會有助緩和美中關係，熱錢大舉湧入回補台股，帶動新台幣匯率強勁升值，並升破32元整數大關。

匯銀主管還說，熱錢重返亞洲新興市場，不僅推升新台幣，主要亞洲貨幣包括日圓、人民幣與星元匯率均同步走揚。

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