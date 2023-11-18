金管會評核 國泰奪七大獎

金管會昨（17）日舉辦「112年度保險業配合政策推動各項業務暨公平待客原則評核績優業者頒獎典禮」，國泰人壽與國泰產險囊括七項大獎，其中國泰人壽不僅再度獲選為金管會「公平待客原則評核」排行前25%業者，更同時奪得微型保險競賽「業務績優獎」、「身心障礙關懷獎」及小額終老「友善高齡獎」。

國泰產險亦同樣獲得「業務績優獎」肯定，並獲頒「強制汽車責任保險差異化管理獎」及「住宅地震基本保險卓越獎」，在業界中持續名列前茅。

金管會為獎勵保險推動有功企業，依據業者年貢獻度，授予人壽、產險公司各類獎項，並於昨日舉辦頒獎典禮。國泰人壽長期「以客戶為中心」的經營理念，已連續五年獲選為金管會「公平待客原則評核」排行前25%業者，更是自評鑑開辦以來，唯二每年蟬聯績優的壽險業者，顯見國泰人壽已將公平待客原則落實在日常生活，同時亦持續關懷弱勢族群及推動高齡友善服務，今年再度奪得微型保險競賽「業務績優獎」、「身心障礙關懷獎」及小額終老「友善高齡獎」獎項肯定。

國泰人壽始終抱持回饋社會的初衷，對於響應政府政策不遺餘力，多項業務都領先業界首創，發揮影響力。於2009年領先業界推動微型保險，積極與各縣市政府及社福團體合作辦理，承保人數與保障金額逐年成長，累計已提供近24萬民眾基礎保障、超過850億元之保險金額。為讓經濟弱勢或特定身分族群更便利的服務體驗，於2023年首推網路投保微型保險，為實現普惠金融的目標持續努力。

國泰人壽以消費者權益為優先考量，力行「全員服務、公平待客」的核心價值，領先業界於2018年首創公平待客推動委員會，傾聽客戶的回饋及感受，進而從問題的根因進行改善；面對台灣高齡化趨勢，除了開發一系列完整豐富的高齡專屬商品外，同時也成立高齡服務設計小組，串聯服務與保障的雙管齊下，提供線上與線下多種服務管道，打造高齡人生守護網。

國泰產險長期與社福團體合作推動微型保險，提供弱勢族群基本的保險保障，至今已服務超過8.8萬名民眾，並持續為弱勢族群提供保障。今年更同時獲頒「強制汽車責任保險差異化管理獎」第二名及「住宅地震基本保險卓越獎」第三名，「強制汽車責任保險差異化管理」的評分項目重點為消費者權益、永續經營及市場紀律等面向，檢視產險公司在強制汽車責任保險的經營成效；另由於台灣地震頻繁，為讓民眾能夠有基本的地震險保障，國泰產險在住宅地震基本保險的推動上不遺餘力，本次獲獎亦肯定國泰產險在政策性保險推動的努力。

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