30年債標售遭空襲！得標利率飆至1.8% 金融圈主管說是因為這原因
壽險大戶不買單，30年債標售意外遭「空」襲。中央銀行今（17）日標售30年債250億元，得標利率意外飆高至1.8%，為近一年新高，並較市場預期的1.63%至1.7%區間，高出逾10個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。
票券商主管指出，原先市場預期，30年債的得標利率會低於1.7%，但今天開標，利率卻大舉彈升至1.8%，令市場跌破眼鏡。
票券商主管分析，本期30年公債利率大彈跳，主要有兩大原因，30年債為國內最長期的公債，本來就是為壽險業「量身打造」，但這兩年壽險業適逢多事之秋，未大舉加碼國內的長債，一些大型行庫也縮手不買，30年債標售市況超冷清，得標利率也隨之飆高。
央行統計顯示，這期30年債，本該是最大買盤的保險業，僅得標11.8%，銀行業抱回67.4%，證券業19.6%，票券業拿下1.2%。
券商主管說，今天30年債的標售提前入寒冬；央行統計顯示，財政部標售250億元的籌碼，參與投標金額僅286億元，導致象徵金融機構參與投標意願的投標倍數跌至1.14倍。
票券商主管說，「壽險業今年流年不利，不僅保費收入低於保險給付，投資又因聯準會啟動暴力升息而受傷，手頭沒有太多餘裕資金可以投資台債，導致30年債標售結果遜於預期」。
券商主管透露，近一年來，壽險業在國內長券的投資部位明顯縮手，這也導致財政部發債時得支付更高的利息。近期國庫署在發給主要債券交易商的問券裡便提及，近年來30年債的標售結果不如預期，明年發債計畫是否需要調整，似乎有意降低30年債的發行金額，並增加5年等其他短期公債的發行金額，以降低國庫的利息支出。
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